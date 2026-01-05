Nueva plataforma llega a México

Su propuesta es ofrecer un libro al mes a sus suscriptores. La plataforma de lectura digital brasileña Skeelo llega México para ofrecer un nuevo modelo para los lectores.

La empresa tuvo su primera aparición oficial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025; Skeelo fue fundada en 2019 y hasta la fecha en Brasil han alcanzado 2.7 millones de subscriptores al mes, con más de 20 millones de descargas de su app, en la que la gente ha leído hasta 286 minutos mensuales.

“La forma que imaginamos es trabajar con un formato muy parecido con un club de suscripción de libro entregando al lector la posibilidad de tener un libro al mes. Así si salimos de una caja de lectura de dos libros al año, a 12 libros al año, que sería un libro por mes, es una ganancia exponencial impresionante”, dijo en la presentación Rodrigo Meinberg, fundador y CEO de Skeelo.

Hasta ahora Skeelo ofrece un libro por mes, sin embargo, esperan que en meses próximos su menú mensual aumente. Los libros se consumirán en celulares y tabletas a través de la aplicación.

La forma en que ha operado es a través de alianzas con grandes empresas. Específicamente con aquellas enfocadas en telecomunicaciones, por su gran capacidad de difusión en extensos territorios.

Skeelo tiene la opción de consumo en audiolibros, sin embargo, su catálogo aún no es tan amplio. Pero esperan que este aumente gracias a producciones propias, en español. Muchas de estas producciones se harán con el uso de inteligencia artificial.