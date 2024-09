A lo largo de dos décadas de trabajo, Banda MS ha visto ir y venir tendencias en el regional mexicano, desde el duranguense hasta los corridos bélicos, pero la fidelidad a su estilo los ha mantenido vigentes.

Millones de personas se han dejado conquistar por sus baladas románticas y nostálgicas, acompañadas por esa tonalidad sinaloense que fusiona bien trompetas, tubas y percusiones. Algo que contagiará la fiesta mexicana de este domingo, cuando se presenten en el Zócalo capitalino durante las conmemoraciones del Grito de Independencia, algo que ya experimentaron hace 10 años. “Seguimos fieles a nuestra esencia, lógicamente intentando estar dentro de la jugada, haciendo colaboraciones con artistas como Fuerza Regida o Alfredo Olivas con el afán de hacer algo diferente o arriesgado, pero siempre volviendo a las bases”, explica Oswaldo Silvas, líder de la agrupación.

Esta apertura por nuevos caminos en la música es lo que los ha llevado a colaborar, además, con estrellas tan diferentes como Snoop Dogg —con la canción “Qué maldición”—, la española Natalia Jiménez o Santa Fe Klan, sin dejar de lado el sonido sinaloense que los caracteriza; ejemplo de ello es su nuevo sencillo, “Tu perfume”.

Para el músico, los nuevos talentos, lejos de representar una amenaza, son fuentes de inspiración. Si bien reconoce que música como los corridos tumbados pueden no ser del agrado de muchos. “Entran artistas nuevos, por ejemplo, todos los jovencitos que hacen corridos tumbados (Peso Pluma, Natanael Cano o Junior H). A lo mejor el género puede no ser de tu gusto, algo que es válido, pero siempre hay algo que aprender porque los morros traen una onda nueva que de pronto como generaciones pasadas no entiendes, aunque intentas subirte, es parte de la evolución”, señala.

Como todo artista nuevo, incluida la propia MS en sus inicios, el camino de estos jóvenes todavía es largo. Por ello, Silvas les sugiere no estar cerrados a seguir aprendiendo más allá de estar en la cima de las listas de escuchas. “Lejos de haber rivalidad agradecemos que estén abriendo camino y ampliando el panorama para el regional mexicano. Pero sí hay que hacerles ver que tienen un gran poder, que es el de crear conciencia y un pensamiento, pues el contenido que estén llevando a la población de su edad también debe ser cuidado”, opina.

En el escenario

El domingo Banda MS se pondrá a prueba nuevamente en la fiesta más importante de México, en esta ocasión a unos días del final de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Banda MS es apolítica y no ha militado nunca en un partido político, pero es importante que se cierre el sexenio con esta fiesta, que seamos nosotros los que la amenicen”, considera.

La agrupación se ha presentado en escenarios tan importantes como el Madison Square Garden, Staples Center, Toyota Arena y el Auditorio Nacional, por mencionar algunos, pero ninguno les produce la emoción y el compromiso del Zócalo, asegura Silvas. “Es la oportunidad de que la gente que no conoce nuestra música la escuche también. Los artistas que estamos presentes tenemos esa ventaja, que personas que no consumen música de banda nos van a conocer ese día, por eso vamos a hacer un buen papel y lo mejor en el escenario”, promete.

Cuando en mayo de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador les hizo la invitación para formar parte de la fiesta, durante una de sus conferencias mañaneras, Banda MS ya estaba en negociaciones con gente del partido Morena para presentarse en Mexicali, Baja California, detalla Oswaldo, por lo que se renegoció. “Como mexicanos estamos orgullosos de nuestra patria, ser parte de ella me llena de orgullo y agradecimiento”, expresa.

Abiertos a la experiencia

El originario de Mazatlán detalla que ya tienen un show establecido en el cual hacen un recorrido lo más completo posible por sus 21 años de trayectoria, pero que puede cambiar dependiendo de la respuesta del público.

“Los cumplimos en junio (los 21 años), por eso cada fecha de nuestro tour es una celebración por seguir vivos, vigentes en la industria y en el gusto de la gente, así que ahí reunidos en el Zócalo va a ser un momento especial para celebrar”, indicó.

La también llamada Plaza de la Constitución ha sido escenario de grandes espectáculos, pero también de récords, y en el regional mexicano el Grupo Firme tiene el de más asistentes —280 mil personas, el cual se logró el 25 de septiembre de 2022—, algo que no les agrega presión, pues el objetivo es otro. “Nunca ha estado en nuestra mente romper un récord, se ha logrado en su momento en otros escenarios, pero no es algo que traigamos en mente”, asegura.

“Nuestra intención es la de divertirnos, siempre disfrutando lo que hacemos. Lo que tú proyectas en el escenario tiene un resultado, y al final, si se rompe el récord, qué bueno; si no, no pasa nada, lo importante es que la gente que asista lo disfrute”, añadió.