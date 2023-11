Un castillo a plena luz del sol brilla en el estacionamiento de Plaza Universidad, en la Ciudad de México. Es la presentación de la nueva película de fantasía Wish, el poder de los deseos, una historia llena de magia y esperanza.

Protagonizada por la ganadora del Óscar, Ariana DeBose (Amor sin barreras), esta nueva cinta celebra los 100 años de Disney, con una trama que hace alusión a muchos de los grandes éxitos de la compañía estadounidense.El filme dio a la cantante mexicana María León la oportunidad de convertirse en princesa, pues ella es la encargada de doblar la voz del personaje principal, Asha. “Este tipo de películas recuerdan que los sueños sí se cumplen y que tenemos a nuestros niños atrapados en la cotidianidad de la vida diaria”, expresó León, previo a la función de prensa que hubo después de una alfombra roja.

“Yo soy una niña de 37 años y pensé que ya no me iba a tocar, pero me mantuve con la esperanza de que un día iba a pasar, tuve el voto de fe de mis padres, que es muy importante y finalmente estamos aquí celebrando que soy una princesa de Disney”, agregó.

La exvocalista de Playa Limbo dijo que lloró al recibir la noticia de que había sido seleccionada para el papel que comparte con la actriz de doblaje María Elisa Gallegos. “Estaba en el gimnasio cuando me avisaron y me vino un llanto de emoción sobrepasada”, recordó.

Hijos de famosos

Junto a ella, Lucerito Mijares también presentó a su personaje, Dahlia, la mejor amiga de Asha, que lleva un mensaje de apoyo incondicional y valentía consigo. Mijares estuvo acompañada de su mamá, la cantante y actriz Lucero, quien prefirió no dar entrevistas para dejar brillar a su hija, que se limitó a decir que estaba muy contenta de formar parte del proyecto. “Espero que les guste mucho”, expresó Lucerito.

Pero ella no es la única hija de famosos que está detrás de las voces de esta película que estrena el 23 de noviembre en cines, pues José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, también participa como la cabra Valentino.

“Qué bonito es poder ir cumpliendo tus sueños y sobre todo trabajar para Disney, que creo que es una empresa que marcó nuestras infancias para siempre, espero que la gente pueda conectar con este pequeño animalito que tiene muy buenos sentimientos”, dijo José Eduardo durante la alfombra roja en la que también desfilaron famosos como “Cositas”.