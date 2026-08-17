Nuevo avance de Avengers: Doomsday

A casi cuatro meses de su llegada a cines, Marvel acaba de lanzar el tráiler oficial de Avengers: Doomsday en la que se muestra por vez primera el conflicto que persigue al Dr. Doom, el antagónico de la nueva entrega. “Víctor solía ser alguien diferente, amable, considerado y entonces le arrebataron lo que tanto amaba. Sabía que estaba perdido, pero no me di cuenta que estaba destruido”, dice el personaje de Sue, de Los 4 Fantásticos, a un grupo procedente de Wakanda.

Los avances, de poco más de dos minutos de duración, muestran también a los X-Men atentos a lo que está pasando y a un Dr. Doom diciendo que él es el infierno, logrando con una sola mano detener un ataque de Thor y lanzarlo contra las piedras.

Una buena parte del tráiler muestra a Reed Richards (Pedro Pascal), el Mr. Fantástico, preguntando a su antiguo amigo si él ocasionó la destrucción que se está viendo. Entonces la voz del Dr. Doom sentencia que todos han estado con vidas prestadas, pero ya es tiempo de que las devuelvan.

El Capitán América es otro de los personajes que aparece en plan reflexivo y, en otras, cargando un bebé.

Lanzamiento

Se espera que Avengers: Doomsday, se estrene el 18 de diciembre en salas del mundo. Tiene en su reparto a los mexicanos Tenoch Huerta y Mabel Cadena como Namor y Namora, amos del mares, aunque ahora no aparecen en los avances.

La más reciente cinta de los vengadores fue en 2019, Avengers: Endgame, el cual ostenta el segundo lugar de películas más taquilleras en la historia del mundo, gracias a sus cerca de 2 mil 800 millones de dólares recaudados.

El primer sitio corresponde a Avatar, con poco más de 2 mil 900 millones de billetes verdes en sus arcas.