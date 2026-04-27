Nuevo León abre museo temático

Aunque Coahuila es conocida como la “tierra de los dinosaurios” por la gran cantidad de fósiles encontrados en su territorio, uno de los pueblos mágicos del estado vecino, Nuevo León, acaba de inaugurar un museo temático de estas criaturas prehistóricas.

Tierra de Dinosaurios —es el nombre oficial del nuevo museo temático de dinosaurios— está en el pueblo mágico de Santiago, muy cerca del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y el Cerro de la Silla. El museo se insta dentro de la antigua Fábrica El Porvenir, fundada en 1871 para producir hilados y tejidos.

Dejó de funcionar en 2003 y durante los últimos años fue restaurada, conservando su estilo arquitectónico industrial, para convertirse en un centro cultural. Desde el centro del pueblo mágico son unos 10 minutos en auto, mientras que de la ciudad de Monterrey son 40 minutos, aproximadamente.

La Fábrica El Porvenir fue intervenida para la creación de Tierra de Dinosaurios, el nuevo museo temático de Nuevo León. Desde la entrada hay senderos con huellas, un arco de bienvenida con un huevo eclosionando, jardines y espacios al aire libre que recrean los paisajes de aquella era e incluso réplicas animatrónicas, entre las que figura un tiranosaurio rex de 25 metros de largo, uno de los más grandes de Latinoamérica.

Uno de los aspectos más destacados del exterior del museo temático es un puente de 30 metros de largo. Está cubierto por una estructura que simula un gran costillar de un dinosaurio marino. Debajo hay reproducciones de huesos y huellas.

Tierra de Dinosaurios se divide en 3 salas con infografías y material interactivo, areneros para jugar a desenterrar huesos, photo opportunities con esculturas de diferentes especies y una colección de 3 mil fósiles (réplicas y originales).

Entre estas hay osamentas completas de un triceratops, un tiranosaurio y un Parrasaurus yacahuitztli, el cráneo de un oahuilaceratops y varios amonites, entre otros.

Acceso

La entrada general al nuevo museo temático de dinosaurios de Nuevo León es de 249 pesos por persona. El boleto VIP cuesta 399 e incluye acceso preferencial, palomitas y refresco o agua.