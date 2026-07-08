Nuevo round de Julio César Chávez

Julio César Chávez, quien en los años 80 fue considerado el mejor boxeador del mundo libra por libra, campeón en tres categorías distintas y quien también tuvo problemas de adicción a drogas y alcohol, enfrentará en el mes de la patria su pelea más dura con el público.

En septiembre llegará la docuserie Chávez vs Chávez, a través de Vix, en la que se verá cómo ha sido la vida de este sonorense de 64 años, sin restricción. “Es una serie que habla de la subida y la caída que tuve, pero también de la levantada. De cuando estaba chico, de cuando fui campeón del mundo y todo lo demás, por supuesto que sale la familia”, dice.

A la pantalla

Chávez vs Chávez será la segunda producción documental sobre Julio César, luego de que en 2007 hiciera lo propio, aunque en formato de largometraje, Diego Luna. En 2017 se hizo una bioserie (El César) basada en su vida, con Armando Hernández en el protagónico. “No es que no me haya gustado (la de Luna), pero este va a ser más bonito; en aquél estaba yo muy mal entonces (por las adicciones) y este viene más completo”, comenta.

Pero no solo en México la figura y camino de Chávez es atractiva, en Estados Unidos lo tienen en la mira. “También para otra película estamos hablando con ciertas compañías de Estados Unidos, se tiene que definir este año, estamos en el estira y afloja y después de que se logre, ya puedo irme tranquilo de este mundo. Ya estoy muy visto”, agrega.