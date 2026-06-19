Nuevos lenguajes de la arquitectura

La exhibición “Atlas de arquitectura contemporánea”, curada por el antropólogo Pablo Landa, busca reflexionar sobre la nueva forma que la sociedad mexicana confiere a sus edificios y cómo estos reflejan las necesidades de sus habitantes. Integrada por más de 200 piezas, la exposición reúne maquetas, bocetos, planos, videos, documentos y fotografías sobre la manera en que diferentes grupos sociales del México contemporáneo han concebido sus hogares, museos, parques y otras edificaciones.

La muestra cuenta con 16 núcleos temáticos divididos en cuatro sedes: la primera es el Museo de Arquitectura (Munarq) del Palacio de Bellas Artes; la segunda es la sala Justino Fernández, en ese mismo recinto; la tercera, el Museo Mural Diego Rivera, y la cuarta es la galería Laguna, ubicada en la colonia Doctores. En entrevista, Pablo Landa explicó el proceso curatorial de la exhibición, mediante el cual recopiló información de estructuras de 2000 a 2025.

“Al tener esta base de datos empezamos a descubrir que fue a partir de 2010 cuando hubo un cambio importante en las tipologías y el lenguaje de la arquitectura en México. Dimos prioridad a los puntos en común, que podríamos denominar ‘identidad nacional’. Ahí nos dimos cuenta de que los viejos arquitectos estaban enfocados en crear desde cero, mientras en la actualidad se enfocan en renovar estructuras ya edificadas”, detalló.

Más participación de las mujeres

Uno de los aportes más interesantes —aseguró Landa— es la regionalización del país, debido a que algunas zonas ya han creado una visión independiente acerca de lo que están edificando; asimismo, se observa una mayor participación de mujeres en los procesos de construcción.

“La mayoría de los despachos de arquitectos se concentraban en la Ciudad de México, pero ahora ya existen en casi todas las grandes ciudades, por lo cual hay una pluralidad de ideas e inspiraciones. También nos percatamos de que cada vez más mujeres lideran los proyectos, lo que es una característica muy mexicana, pues en otras naciones no sucede”, afirmó el curador.