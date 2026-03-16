Nuevos multimillonarios en Forbes

La generación de este año de nuevos multimillonarios de acuerdo con Forbes incluye a un cineasta muy famoso, una leyenda del pop y el productor que dio a conocer el hip-hop en el mundo. En realidad, ellos ya eran millonarios, pero en este 2026 la revista los subió de categoría y los incluyó en la lista de los millonarios más famosos. Se trata de Beyoncé, Dr. Dre y James Cameron.

Intérpretes

Entre los recién llegados más famosos se encuentra la cantautora Beyoncé Knowles-Carter, quien ha amasado una fortuna estimada en 1 mil millones de dólares, gracias a años de ventas de música, giras y coleccionismo de arte con su ya multimillonario esposo Jay-Z (patrimonio neto estimado: 2.8 mil mdd).

Mientras tanto, poco más de una década después de que él y otros inversionistas vendieran sus auriculares Beats by Dre a Apple en 2014 por unos 3 mil millones de dólares en efectivo y acciones, la leyenda del hip hop Dr. Dre finalmente se une a las filas este año también, con un valor estimado de 1 mil millones de dólares.

Cineasta

James Cameron, el cineasta responsable de éxitos como Titanic, Avatar y la saga Terminator, es otra celebridad recién llegada, con un patrimonio neto estimado de mil 100 millones de dólares.

El canadiense ha ganado tres premios Óscar y cuatro Globos de Oro en una ilustre carrera que lo ha convertido en el segundo director más taquillero de la historia (después de Steven Spielberg, miembro de la lista desde hace tiempo, con un patrimonio estimado de 7 mil 100 mdd).

Casi dos tercios de los nuevos multimillonarios del mundo son personas que se hicieron a sí mismas; es decir, que construyeron sus fortunas con su trabajo en lugar de heredarlas. Mientras que Taylor Swift alcanzó los 2 mil millones de dólares impulsada por el éxito de su gira The Eras Tour y el valor de su catálogo musical.