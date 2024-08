Oasis pone tregua a guerra fraterna

En mayo del año 2000, cuando llegaron a México a presentar el álbum Standing on the shoulder of giants, Noel y Liam mostraron perfectamente quienes eran los Gallagher y el grupo Oasis.

Mientras en la conferencia de prensa previa a su presentación en el Palacio de los Deportes, Noel jamás se refirió a Liam como su hermano o por su nombre, sino como el cantante de la banda, Liam se la pasó todo ese tiempo en el bar, porque no le interesaba estar hablando con la prensa.

“Mucha gente dice que son mamones, pero la verdad es que son ingleses”, considera Arturo Flores, crítico de música y autor del libro John Lennon me asesinó a sangre fría, una recopilación de columnas y entrevistas a gente del medio del espectáculo.

El martes pasado, se dio a conocer su regreso tras 15 años de separación, la pregunta que está en la mente de los especialistas no es si llenarán estadios el verano próximo con el Oasis Live 25, que inicialmente llegará a Reino Unido e Irlanda, sino cuánto “durará” la armonía entre los músicos.

“Los que ganan son ellos y los que están detrás de ellos (económicamente). Va a ser un gran reencuentro, pero sí vamos a ver cuánto va a impactar en las audiencias. Van a encontrar un mundo distinto al que se fueron, ahora hay una industria dominada por los ritmos urbanos”, considera Luis Carrillo, investigador y autor del libro Radiolaria.

La separación

El 28 de agosto de 2009, justo hace 15 años, poco antes de pisar el escenario del Rock en Seine de París, un pleito en camerinos entre los hermanos desembocó en la ruptura, que tuvo que ser anunciada por uno de los organizadores al público.

Oasis grabó siete discos de estudio (1994-2008), los cuales, junto con los hechos en vivo, se estima han vendido cerca de 80 millones en el orbe. Y durante su última gira en Europa, hace 16 años, vendió un millón de boletos en un solo día.

Liam y Noel tienen personalidad recia: con todo mundo se pelean. El primero es el más activo en internet, pero el otro no pierde oportunidad de decir cuando algo no le gusta. Son famosas sus críticas a Blur, otro grupo contemporáneo de los 90. “Eso quizá hizo que más gente los conociera, pero llegaron a donde llegaron por la calidad musical”, considera Flores.

Durante su separación, a los hermanos solo una vez se les vio “públicamente”. Fue En 2016 cuando arribaron al cine con el documental Supersonic, que tuvo un lanzamiento limitado (tan solo 14 pantallas en Estados Unidos, por ejemplo) que recaudó 1.5 millones de dólares alrededor del mundo. Ese mismo año, Noel visitó el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y pidió a la prensa que no se le preguntara sobre su hermano menor.

Esa vez, reconoció con desenfado que seguramente el documental era bueno, porque lo habían entrevistado 20 veces. “Quienes están en un nivel como el mío todavía se preocupan por hacer buena música, pero quienes se sienten arriba, por ejemplo Adele, lo que les interesa es vender y hacer discos cuya música no es de ellos”, apuntó.

Hermetismo

Ahora que han anunciado presentaciones, Flores lo ve con cierta duda, porque nunca se sabe si volverán a pelearse: “Pero creo que ahora no será así y es porque no es algo que hayan planeado de un día para otro, sino que llevan meses haciéndolo, por eso Levis lanzó una colección conmemorativa. Lo que sí no veo es que sea una gira forever y tampoco que saquen un disco nuevo, pero sí un sencillo”.

Liam y Noel han venido, cada quien por su parte, al festival Corona Capital de la Ciudad de México. El primero ha tocado varias canciones de Oasis, mientras que el segundo, casi las evita. “A cada uno le fue bien de solista, pero como pareja son una bomba. Oasis es uno de los últimos grandes del rock y no lo digo yo, sino bandas como The Killers e Interpol, los registros en vivo del 2000 te muestran el impacto multitudinario que tenían y, pues sí, creo que de alguna manera hicieron una especie de ‘revival’ de los 60, con duplas contenidas, como Lennon & McCartney”, dice por su parte Carrillo.

Hasta la noche de este martes, se desconoce si el Oasis Live 2025 pisará México, aunque poco después del anuncio oficial se “filtró” una presunta lista en Excel, donde se indica que llegaría en septiembre al estadio GNP, antes Foro Sol.