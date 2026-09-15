Oasis regresará a los escenarios el próximo año, con su gira Live ‘27. Tras el éxito que supuso su gira mundial, hace un año, los hermanos Gallagher seguirán ofreciendo diversas presentaciones. “Después de un periodo de reflexión, ‘la fuerza cultural pop más dañina en la historia británica reciente’ se ha declarado apta para el propósito y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente”m indicaron.

Liam Gallagher no se equivocaba cuando, a lo largo de la gira, vaticinaba que, al terminar ese ciclo, en el que el grupo se reunió después de alrededor de 15 años de su escisión, todavía habría vida para la banda.

¿Qué sabemos de la nueva gira?

Live ‘27 constará de 38 fechas, en las que los Gallagher se presentarán en Europa y algunos países de Estados Unidos.

Glasgow, Celtic Park: 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo. Mánchester, Etihad Stadium: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio. Múnich, Allianz Arena: 2 y 3 de julio. Barcelona, Stadi Olímpic Lluís Companys: 10 y 11 de julio. Ámsterdam, Johan Cruijff Arena: 16 y 17 de julio. París, Stade de France: 23 y 24 de julio. Roma, Stadio Olimpico: 29 y 30 de julio. Boston, Gillette Stadium: 10, 13 y 14 de agosto. Las Vegas, Allegiant Stadium: 20, 21 y 24 de agosto. Irlanda, Slane Castle: 4 y 5 de septiembre.

La noticia circuló unos días antes que los Gallagher se presenten el documental Oasis: don’t look back in anger, en el Festival de Cine de Venecia.