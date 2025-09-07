¿Obligada a disculparse con Wendy?

En medio de la polémica, la actriz Ninel Conde regresó a La casa de los famosos y se reencontró con sus compañeros, especialmente con Wendy Guevara, de quien previamente se burló al llamarla “hombre”.

Conde aprovechó el momento para ofrecer una disculpa a Guevara, a quien también elogió por su trabajo como conductora en La casa de los famosos México. El momento quedó grabado.

El usuario de X, Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) publicó un clip de la reconciliación de Ninel Conde y Wendy Guevara, en el que se escucha que la actriz de Rebelde le pide perdón. “Uno dice cosas o ‘facts’ sin pensar en detalles. Sabes que te adoro y te admiramos porque eres la chingona de este programa”, comentó.

Las palabras de Ninel fueron bien recibidas por Wendy, quien le respondió: “No te preocupes, no hay nada que te tenga que disculpar, eres una chingona. Pese a esto, usuarios aseguran que la “Bombón” fue obligada a disculparse.