Toto & Pez, obra escrita y dirigida por Luis Eduardo Yee, es una historia de aceptación y autoconocimiento. El personaje principal, Toto, cuenta Yee, es un ave, un pajarito que se distingue de su parvada porque tiene gustos que no le pertenecen a los demás. Su amor por la poesía despierta juicios severos a los que le sigue un viaje de autoconocimiento, en el que se aleja de su casa, familia y amigos. La crisis termina, en este particular viaje del héroe, en el descubrimiento de sí mismo.

“Más allá de la crisis que se detona en la historia: los posibles desencuentros de opinión entre la familia y Toto, la obra también es un gran halago, una gran carta de amor a la literatura y al arte”, cuenta el dramaturgo.

Aunque la puesta en escena está enfocada a un público infantil, cualquier espectador puede plantearse ciertas preguntas tras verla: ¿qué es lo que hace a una persona ser ella misma?, ¿qué es lo que realmente sabe hacer alguien y por qué es capaz de eso? “Todo el tiempo hay que obedecer una serie de reglas sociales dictadas por el género, la clase social o hasta por motivos geográficos. A veces parece que, por el lugar donde nacimos, nos corresponden ciertas actitudes. Y hacerle caso a eso puede ir en contra de lo que uno mismo realmente quiere decir”, señala.

¿Qué es lo que hace a una persona ser ella misma?, abunda Yee, y responde que, en principio, la aceptación de las afinidades y diferencias, el reconocimiento de lo que pertenece a nivel individual y lo que es solo de un grupo colectivo, la masa, la parvada.

“‘Toto & Pez’ es, sobre todo, una obra divertida y conmovedora. Creo que el éxito de la primera temporada, las nominaciones que ha tenido y el buen recibimiento se relacionan con que el público está frente a un trabajo especialmente divertido y conmovedor, que no se detiene a moralizar, a juzgar, a condenar. Solo estamos viendo a dos amigos ser muy amigos y a una familia ser familia. Son los problemas que existen en cualquier parte y no los tratamos con ninguna superioridad moral, sino con humor y sensibilidad. Creo que eso hace que la obra viaje de forma muy fácil en las cabezas y en los corazones de quienes la ven”, refiere.

El año pasado, en su primera temporada, Toto & Pez fue bien recibida por la crítica. En los premios Metropolitanos fue nominada como mejor obra en dramaturgia con la particularidad de que es la primera vez que una obra escrita para infancias es puesta en una terna que no es infantil. “Me da mucho gusto porque esa es también una de mis apuestas artísticas: que se deje de valorar la literatura infantil como algo menor frente al arte para adultos. A mí me parece mucho más complejo escribir para infancias que para adultos. Es valioso que en los Metro tuvieran esa sensibilidad e inteligencia para no hacer la distinción. También nos nominaron a mejor diseño de vestuario, mejor actuación femenina, mejor composición musical y mejor diseño sonoro”, externó.