Casi cinco años después del fallecimiento del grabador y muralista Adolfo Mexiac (1927-2019), su viuda, la pintora Patricia Salas Velasco, dio detalles de la donación de 126 dibujos y grabados a los museos Nacional de la Estampa (Munae) y Nacional de Arte (Munal), que serán presentados en la muestra “Mexiac. Legado de libertad”, el sábado 24 de agosto, a las 12:00 horas, en ambos recintos.

Además, adelanta que próximamente entregará el acervo documental del artista, conformado por cartas, fotografías y otros papeles, al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap), y propone que se planee una magna exposición dedicada al artista en el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA) para celebrar los cien años de nacimiento del creador que, hasta el momento, no ha tenido presencia individual.

“El tiempo pasa y me quedé pensando en la colección de Mexiac que tengo, en que todo esto es una gran responsabilidad. Entonces, me nació hablar con el Munae, donde se han realizado excelentes exposiciones, y platiqué con Emilio Payán para proponerle la donación. Y le comenté que también me gustaría donar algunos dibujos, lo que me recomendó verlo con el Munal. Finalmente, estamos donado 126 obras, de las cuales 84 son grabados y 42 dibujos de Mexiac”, refiere.

Por otro lado, informa que ya conversó con el investigador Alberto Híjar para que en el Cenidiap se conserve el archivo del artista, en lo que concierne a cartas, fotografías e invitaciones a sus exhibiciones.

“Es material que tengo en carpetas, pero ya es tiempo de legar todas estas responsabilidades y trabajar en mi obra. Yo siento mucha responsabilidad por la obra de Adolfo, aunque él jamás me pidió que hiciera todo esto, pero sí quisiera que el Cenidiap tuviera este acervo y solo falta ver si alguna persona puede ayudarme para acabar de organizar todo”, añadió.