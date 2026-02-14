Obra de Sabines reúne a poetas

La sala de usos múltiples del teatro Francisco I. Madero, en Tuxtla Gutiérrez, fue el escenario donde autores chiapanecos compartieron poemas sobre Jaime Sabines, en el marco del año conmemorativo de su centenario.

Con la moderación de Uvel Vázquez, los invitados Marisa Trejo Sirvent, Clara del Carmen Guillén, Mario Alberto Bautista y Luciano Villarreal Rodas dieron lectura a piezas literarias del homenajeado o de su propia autoría, como parte de esta actividad a la que denominaron “Me tienes en tus manos”.

Uvel Vázquez destacó que este evento se enmarca en los festejos por el Año de Jaime Sabines, promovido desde el Congreso del Estado y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

Voces chiapanecas

Quien se encargó de abrir la velada fue Mario Alberto Bautista, con el poema “Pensándolo bien”. Continúo con dos escritos publicados en el libro Poesía reunida de Jaime Sabines y terminó con “Homenaje a Sabines al tuxtleco modo”.

La tarde siguió con Luciano Villarreal Rodas, quien compartió “Espero curarme de ti”, del Poeta Mayor, para después dar lectura a dos piezas propias, tituladas “Evocación epistolar” y “Raíz”.

La poeta y promotora cultural Clara del Carmen Guillen tomó el micrófono para dar a conocer el texto “Sabines y la naturaleza”, el cual escribió hace algunos años y puede consultarse en el blog de la agrupación Puerta Abierta Chile-México.

En tanto, la maestra Marisa Trejo Sirvent recordó que el primer libro de Sabines fue editado por la universidad veracruzana y no por una chiapaneca, para después leer “A estas horas aquí” y “Con su propia sombra”.

A petición del público, Mario Alberto Bautista leyó un fragmento del poema “Los amorosos”, para conmemorar el Día del Amor y la Amistad. Par finalizar, indicaron que como parte del Año de Jaime Sabines habrá más actividades culturales próximamente.