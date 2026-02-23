Obra de Sabines, siempre vigente

El escritor José Natarén destacó la figura de Jaime Sabines por medio de una charla en la que dieron lectura al poema “Algo sobre la muerte del mayor Sabines”, en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez.

Resaltó que esta actividad forma parte de los festejos por el centenario del natalicio del Poeta Mayor. “Dentro de esta plática vamos a realizar la lectura colectiva de un poema fundamental en la producción literaria de Jaime Sabines”, indicó.

La obra de Sabines, refirió, es muy extensa y da pie para muchos seminarios y conferencias. “Entonces, elegí que leyéramos y comentáramos el poema ‘Algo sobre la muerte del mayor Sabines’, que se publicó de manera completa en el año 1973. Este es uno de los tres o cuatro grandes poemas del siglo XX, junto a ‘La suave Patria’, ‘Piedra de Sol’ y ‘Muerte sin fin’”, detalló.

De igual forma, señaló que este es uno de los trabajos más desgarradores. “Más que manifestarse posteriormente como una influencia, es un referente excepcional fundamental. No podemos comprender el siglo XX mexicano sin este poema”, aseveró.

Un gran poeta

Al preguntarle por qué los poemas de Sabines siguen vigentes, respondió: “Yo creo que por la muy peculiar forma de poetizar, que tiene que ver con su estilo, con esa forma única de cada gran poeta —porque es uno de los más grandes de toda la tradición—, que se dice mucho que es un poeta sencillo, como si la sencillez fuera ‘per se’ una cualidad o una virtud. Pero si tú ves, por ejemplo, a poetas que no tienen nada aparentemente de sencillo, como Góngora o José Lezama Lima, también son grandes poetas. Entonces, ni la complejidad ni la sencillez. Pero qué podríamos decir que comparte Jaime con todos esos grandes exponentes, pues sería una cualidad rítmica, un oído excepcional y una capacidad de elaboración metafórica muy afortunada”.

Añadió que “en los mejores momentos de ‘Algo sobre la muerte del mayor Sabines’ se ve cómo la muerte, el dolor, la angustia, la soledad, la imprecación y la blasfemia son metaforizadas, y si bien el mismo poeta advierte: ‘maldito aquel que crea que este es un poema’, de alguna manera es un discurso que aparenta una contradicción, pero ¿acaso no es contradictoria la condición humana?, pues todos los días estamos desgarrados y divididos; sin embargo, algo que siempre nos salva es el amor”.

Finalmente, resaltó que una de las principales virtudes de Sabines es el profundo sentido humano de su obra: “Eso es lo que ha permitido que al menos, durante 75 años, desde la publicación de ‘Horal’ hasta el día de hoy, ‘Algo sobre la muerte del mayor Sabines’, sea de los más leídos, de los más gustados y más estudiados”.