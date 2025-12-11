Obras de arte llegan al Congreso

Este martes, junto al Hemiciclo a Benito Juárez del Congreso del Estado de Chiapas se presentaron las obras de los artistas Mextli Molina y Gabriel Pozo.

La actividad estuvo encabezada por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del recinto legislativo. Al tomar el micrófono, la militante del partido de Movimiento de Regeneración Nacional reconoció el trabajo de los creadores que formaron parte de la exposición “Trazos y matices”.

“Que es lo que nos va a nutrir el alma sino son los colores, los trazos, la mirada y la trascendencia de la mirada de alguien sobre un objeto, sobre un paisaje o sobre una imaginación. Creo que tanto la escritura, la poesía, los libros, las canciones, la música y en este caso las pinturas, son las cosas que nos alimentan el alma”, expresó.

Trabajo en equipo

Gómez Mendoza refirió que esta exposición fue el resultado del ímpetu de la también diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, a quien calificó como una gran compañera de legislación.

Al tomar el micrófono, Lucía Morales Mendoza, directora y fundadora de Lux Gallery, compartió que cada exposición que se presenta pasa a ser parte de la historia de Chiapas. La promotora cultural instó a apoyar a los artistas de la entidad y hacer que su obra traspase fronteras. “Chiapas tiene un patrimonio muy rico, que son las artes, y para poder potecializarlo se requiere de la colaboración de todos”, destacó. En tanto, la legisladora Elvira Catalina Aguiar Álvarez dijo que conoció a Lucía Morales durante una actividad que tuvieron en el pasado y esto generó que consolidaran una buena amistad y proyectos como este con el que impulsan el talento de los creadores del estado.

Resaltaron que esta exposición titulada “Trazos y matices” es una manera de dar a conocer el talento que existe en la entidad y promover el consumo local.