Obras para todas las edades

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del centro cultural Helénico, invita al público a disfrutar de un agosto teatral con una programación que pone en diálogo la memoria, la identidad, la imaginación y el pensamiento crítico.

Propuestas

Para infancias, el teatro Helénico recibe el estreno de (Sólo) un bosque, una coproducción de Proyecto Oso Índigo y la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con dramaturgia de Abraham Baños Lozada y dirección de Hasam Díaz Hierro que narra el encuentro entre Obawi, un oso plateado, y Bachi, un joven lobo gris, quienes descubrirán que sus diferencias pueden convertirse en la clave para acompañarse, crecer y enfrentar juntos los desafíos del bosque.

Para adolescencias, la compañía Pez Errante Teatro presenta en el Foro La Gruta: Destino, escrita, dirigida e interpretada por Sandra Mtz. Nicolini. Una obra que aborda el paso del tiempo, los vínculos afectivos y el temor a perder aquello que nos acompaña, y cómo la inesperada llegada de un pequeño polluelo transformará la vida de una mujer, cuyo profundo temor la conducirá a decisiones tan amorosas como devastadoras.

Para jóvenes y adultos, regresa al Foro La Gruta Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo, de Teatro Línea de Sombra, una creación escénica que aborda la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino en 1978 y el camino de memoria, búsqueda y exigencia de justicia emprendido por su hija. La propuesta de teatro documental convierte el recuerdo en un espacio de reflexión colectiva.

En ese mismo foro, los días 4 y 5 de agosto, la compañía Badulake Teatro y Ollin Kan Producciones escenifican Tributo a Beckett, bajo la dirección de José Luis Cruz; una pieza que entrelaza las obras Esperando a Godot y Final de partida para revisitar el universo del dramaturgo irlandés, para dialogar con las inquietudes del presente.

También en el Foro La Gruta, Espejo Mutable Teatro lleva al escenario El huipil que oculta, escrita, dirigida e interpretada por Claudia Santiago que, mediante el entrecruce del teatro, el videomapping y la música en vivo de Amílcar Meneses, explora la relación entre la memoria, el territorio y la identidad a partir del regreso de una mujer a Ixtaltepec, Oaxaca, tras el terremoto que trastocó la región.

Encuentro

Por otra parte, inicia el 2° Festival Internacional Sor Juana Inés de la Cruz. Escena Barroca. Disecciones Contemporáneas y Devenires sin Límites 2026, un encuentro que recupera el legado escénico del barroco como un territorio de diálogo con las preocupaciones artísticas y sociales del presente; mediante una programación integrada por funciones, espacios de reflexión académica y actividades formativas; con cinco obras, once funciones, cuatro mesas de disección, dos clases magistrales y dos talleres. Hasta el 30 de agosto.