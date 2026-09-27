Obras recorren la carrera de Flavio Garciandía

“En este momento es muy difícil imaginar una Cuba libre“, dice el artista Flavio Garciandía (Cuba, 1954) tras recorrer junto a la prensa su primera gran retrospectiva fuera de su país, titulada Flavio Garciandía: Autorretrato no autorizado, que se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

El cubano, exiliado en México desde 1994, considera que siempre y cuando haya artistas, habrá futuro para la libertad. Este concepto, dice, es de lo que trata “el buen arte”, transmitir esa sensación al público.

La libertad, la burla de la censura, el sentido del humor, símbolos del comunismo y un diálogo con admiración y “exceso de confianza” con las obras de artistas como Jackson Pollock, John Baldessari, Damien Hirst y Jeff Koons son temas que aborda Garciandía, uno de los artistas contemporáneos más importantes de Cuba.

Bajo la curaduría de Tobias Ostrander, la exposición presenta 90 piezas incluyendo las más famosas: “Síndrome de Marco Polo”, “Tropicalia, Una visita al Museo de Arte Tropical” y “El lago de los cisnes” que abarcan 50 años de carrera del creador.

Un encuentro

Para Garciandía, ver su exposición fue encontrarse con la otredad. “Lo primero que me vino a la mente es una frase de Pessoa: ‘yo soy otro’. Veo la exposición y es como si yo no fuera el que pintó el cuadro, fue otro, pero me gusta mucho lo que pintó el tipo”, declara a la prensa.

A propósito del ejercicio de retrospectiva, la prensa le pregunta qué es lo que más le enorgullece de su trayectoria, una que lo llevó a ser de los pocos artistas cubanos que pudo viajar fuera de la isla y presentarse en bienales como la de Sao Paulo y la de Venecia.

“Es una pregunta muy difícil, sería bueno que le preguntaras al otro”, bromea Garciandía. Sin embargo, al reflexionar, el artista no pasa por alto que ante la falta de recursos en La Habana perdió oportunidades profesionales. “Fui invitado a cuatro de las bienales más importantes del mundo, pero se me fue el tren por las condiciones de Cuba. Yo creo que esta exposición me va a traer el tren de nuevo, esa es mi esperanza”, concluye.