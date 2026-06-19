Obregón se reserva sus comentarios

El estreno del tráiler de Shrek 5 en español latino generó debate entre quienes notaron que la voz del querido ogro verde sonaba diferente. La ausencia de una confirmación oficial sobre la participación de Alfonso Obregón llevó a varios seguidores a preguntarse si el actor volverá para la quinta entrega de la franquicia.

Horas después, Obregón reaccionó a los mensajes que inundaron sus redes sociales y confirmó que ya había visto el avance. “Sin comentarios. Me reservo mi opinión”, escribió.

El artista también agradeció las muestras de cariño e intentó tranquilizar a quienes expresaron preocupación por su no inclusión: “No pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida, pero de nuevo gracias por su apoyo, cariño y amor”.

La incertidumbre sobre quiénes formarían parte del doblaje latino existe desde hace más de un año. En febrero pasado, Obregón, que dio voz a Shrek en Latinoamérica desde el estreno de la primera película en 2001, lanzó una campaña digital para pedir el respaldo del público y demostrar a Dreamworks Animation el interés de los espectadores por escuchar nuevamente a las voces originales.