Ocarina of Time llegará antes que GTA 6

Gracias al Nintendo Direct dedicado al 40º aniversario de la franquicia The Legend of Zelda se tuvo un primer vistazo extendido al remake de su entrega más emblemática: Ocarina of Time. Eiji Aounuma y Hidemaro Fujibayashi dedicaron varios minutos a mostrarnos gameplay y otras funciones que tendrá el juego en el ecosistema de Nintendo.

Uno de los datos más importantes revelados durante el avance es su fecha de salida. Aunque muchos han modificado sus lanzamientos para no cruzarse con Grand Theft Auto, Nintendo decidió que será el 5 de noviembre cuando lancen esta aventura de Link, apenas una semana antes del juego de Rockstar Games.

En general, vimos un juego rehecho tal cual pero con algunas mecánicas diferentes. La más importante claro es que ahora se puede saltar libremente y no es necesario acercarse a un borde. Además, el manejo de los ítems del juego ahora serán un poco al estilo de Breath of the Wild, con un menú de acceso rápido.

Se destacó que sí habrá pantallas de carga al cambiar de zonas, aunque en el video se puede notar que esto no tiene un duración prolongada. Además, en un segundo trailer revelado al final de la transmisión también pudimos ver por primera vez a Link adulto, Ganon, así como otras regiones y personajes del juego.

Consola edición especial

Algo que ya se había visto por algunas filtraciones es que habrá un Nintendo Switch 2 edición especial de este juego, contando con Joy-Con en colores verde, un dock con un patrón de la trifuerza y accesorios como el Nintendo Switch 2 Pro Controller también tendrán un diseño inspirado en el juego. Estará disponible a partir del 29 de octubre y hay que mencionar que esta no incluye copia del juego.

Adicional a la consola, se anunciaron un par de figuras amiibo de Link y Zelda que desbloquearan contenido exclusivo en el juego. También habrá una nueva integración con Zelda Notes, el servicio integrado en la Nintendo Switch App que te ayudará con algunas misiones y también llevará registro de lo que hagas.

Ya como detalle final, también fue revelada la portada oficial del juego, la cual de acuerdo a la transmisión tendrá una textura brillosa, pero además las primeras copias vendrán en un empaque especial.

Por fin pudimos ver en acción The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La gran apuesta de Nintendo para cerrar 2026 y uno de los juegos que tantos fans pidieron durante muchos años. Más allá de la reconstrucción total que hicieron en los gráficos del juego y algunas libertades adicionales, como la posibilidad de mover la cámara libremente o contar con un botón para saltar, existía un detalle adicional.

En la cuenta de X de Nintendo Latinoamérica se liberó el tráiler del juego, con el detalle de que contará con doblaje latino. Recordemos que desde Breath of the Wild, en Wii U y Nintendo Switch, la saga ya contaba con voces para nuestra región, pero sin duda es un añadido que muchos agradecerán.

Lo que se sabe hasta el momento

Recordemos que la estructura del juego apunta a mantenerse similar a la original. Eso implica que la mayoría de los personajes no tendrán diálogos hablados y sus intervenciones serán mediante texto. Sin embargo, en algunas cinemáticas especiales sí tendremos doblaje con personajes secundarios. Considerando que Link no se caracteriza por tener frases habladas, más allá de sus característicos sonidos, esto último resulta especialmente interesante.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará el 5 de noviembre, en exclusiva para Nintendo Switch 2. Como es costumbre, Nintendo prepara una edición especial de la consola. Además, el juego físico tendrá una portada texturizada con acabado metálico que será de tiraje limitado. Después solo estará disponible la portada normal.