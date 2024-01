En 2022, Anhele Sánchez Delgado hizo públicos videos y audios donde exponía al cantante y compositor mexicano Édgar Oceransky de haberla acosado y abusado de ella.

Oceransky, conocido por sus letras poéticas estuvo en medio de la polémica tras estos señalamientos, el desenlace fue una serie de cancelaciones de conciertos que el artista tenía agendados ese mismo año, incluyendo fechas en el Auditorio Nacional.

En los audios y videos difundidos por Anhele se escuchan declaraciones por parte del trovador en sus conciertos, dejando claro su preferencia por las mujeres mucho más jóvenes que él. Sus palabras causaron indignación porque el cantante hace bromas de su relación y gusto por mujeres menores que él, e incluso menores de edad.

“Pero mi preferencia así es más profunda, pues son las adolescentes, que tengan todavía cara de ‘ministerio público’. Es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro… Yo cuando la conocí, cuando era mi novia ella tenía 15 años, mi relación con esta muchacha fue muy linda porque yo le decía ‘la tiendita de pueblo’; era chiquita, pero tenía de todo”, se escucha decir al famoso en uno de los clips difundidos. “No, pero está cabrón porque ahora hay que pedirles su IFE, y está cabrón, a mí que me encantaba cantar mis canciones en ‘la menor’”.

Ahora, casi dos años después de que se hicieran públicos los señalamientos, Oceransky ha interpuesto una demanda contra la mujer que en un inicio hizo los señalamientos en contra del cantante. Anhele ya se pronunció al respecto a través de un video que se ha viralizado.

“Hola, soy Anhele Sánchez Delgado y Edgar Oceransky me hizo ‘grooming’ desde que tenía 16 años, para después abusar sexualmente de mí cuando tenía 19. Édgar Oceransky me está demandando por la cantidad ejemplar de 4 millones de pesos, está pidiendo que le pague a sus abogados, que me retracte públicamente, y no solo eso, que declare judicialmente que herí sus sentimientos”, relata la joven.

El grooming que señala Anhel y del cual fue presuntamente víctima es el acoso sexual de una persona adulta a una niña, un niño o un adolescente por medio de internet. “Todo lo que él dice (en los audios y videos difundidos) es algo que resuena mucho en mí, porque yo viajé con él, es algo que yo viví porque sé que así se expresaba. Yo hice estas publicaciones en internet porque me sentí muy impotente, necesitaba que la gente supiera lo que había pasado”, recalca en el video.

Oceransky, por su parte, no le ha respondido públicamente y mantiene su participación más próxima para el próximo 24 de febrero en el teatro Metropólitan, acompañando al cantante Andrés Suarez.