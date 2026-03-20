Ochmann niega despojo

Mauricio Ochmann respondió públicamente a las acusaciones en su contra por un presunto despojo y daños a propiedad ajena que habrían ocurrido en un poblado del estado de Morelos, luego de que el caso se difundiera en redes sociales.

En su mensaje, sostuvo que la información que circula ha sido “manipulada” con el objetivo de obtener ventaja en un proceso en curso, y negó haber utilizado fuerza pública o privada para intervenir en el inmueble señalado.

De acuerdo con reportes, una mujer adulta mayor habría interpuesto una demanda contra Mauricio Ochmann, en la que asegura que el actor compró un terreno colindante a su casa y, derivado de trabajos en la zona, se habría afectado un muro perimetral que protegía su propiedad.

“Los señalamientos de que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz”, expresó el actor de 48 años.

Ochmann evitó profundizar en detalles legales, argumentando que el proceso sigue abierto, pero subrayó que confía en que las autoridades en Morelos podrán esclarecer los hechos.