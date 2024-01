Octavio era extorsionado por policías

A poco más de dos años del asesinato del joven actor Octavio Ocaña, sigue saliendo información y detalles de la lamentable noticia. A decir de Ana Lucía Ocaña, madre del famoso Benito Rivers (de la serie Vecinos), el motivo por el que se dio aquella persecución en la que su hijo perdió la vida, fue porque quería evitar que la justicia lo extorsionara una vez más.

“Todo el tiempo la policía lo estuvo extorsionando, lo pararon varias veces y le quitaron su dinero cuando acababa de cobrar, le quitaban de 15 a 20 mil pesos y él ya estaba harto de eso”, señaló Ana Lucía.

“Llegó el momento en que dijo ‘si la policía me quiere volver a parar, ya no lo voy a hacer porque solo es para quitarme dinero’, y así fue, Octavio no se paro”.

El actor murió el 29 de octubre de 2021, a los 22 años de edad, tras una persecución con Policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, esta se originó porque Ocaña hizo caso omiso de un alto que le marcaron los agentes policiacos.

Al parecer, durante el trayecto, el famoso sacó una pistola que traía en la guantera de su camioneta y de un momento a otro perdió el control de la unidad y al chocar contra un muro de contención se disparó accidentalmente en la cabeza. El policía involucrado en la muerte, Leopoldo Azuara de la Luz, fue sentenciado a 20 años y nueve meses de prisión.