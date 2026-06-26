Ocultaron incidente de Whitney Houston

Más de una década después de la muerte de Whitney Houston, Oprah Winfrey reveló un episodio que había permanecido en secreto durante años.

La famosa contó que la cantante sufrió una caída del escenario durante su última participación en The Oprah Winfrey Show y que, consciente del delicado momento que atravesaba, le rogó al público que no divulgara fotografías ni información sobre lo ocurrido.

“Tenía tanta confianza en el público de The Oprah Show... Creo que fue el último programa que hizo con nosotros y había vuelto a consumir drogas”, contó la presentadora. “La primera entrevista que le hice... ella estaba limpia, pero el día que vino a mi programa para presentarse ya no lo estaba, y se cayó del escenario”.

La conductora comprendió de inmediato que la difusión de aquel incidente podía tener consecuencias devastadoras para la carrera de Houston. “Sabía que si esa historia salía a la luz... ella quedaría destruida, por eso pedí al público guardar silencio”, expresó.