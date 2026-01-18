A’zion nació en Los Ángeles y pasó parte de su infancia en Boston y Neufahrn, Alemania. Es hija de la actriz Pamela Adlon y del director Felix O. Adlon, y hermana de la también actriz Gideon Adlon y de Valentine “Rocky” Adlon.? Su abuelo paterno es el cineasta alemán Percy Adlon y su abuelo materno es el escritor y productor estadounidense Don Segall. Proviene de una familia de ascendencia alemana y judía.

Dado el impulso que está tomando su carrera, es más que necesario hablar de Odessa A’zion, cuyo nombre completo es Odessa Zion Segall Adlon. Probablemente, su nombre artístico proceda de la mezcla del primero y el último de sus apellidos. La actriz estadounidense, de herencia judía, procede de una familia llena de personalidades importantes en la industria del cine.

Su madre, Pamela Adlon, es actriz de voz, actriz, guionista y productora de televisión con una larga trayectoria. Sus hermanas, Gideon y Valentine, también destacan en la industria, pero sobre todo, su hermana, Gideon Adlon, quien ha tenido papeles en The Blockers, The Mustang y también en la película de terror The Craft: legacy. Por otro lado, su padre, Felix O. Adlon, es director de cine y su abuelo, Percy Adlon, fue un respetado director de cine alemán con una larga trayectoria, al que tenía mucho cariño, algo que demuestra a menudo en su perfil de Instagram.

Primeros trabajos

La actriz, inicialmente acreditada como Odessa Adlon, tuvo su primer papel notable en 2017 en la serie Nashville. También cuenta con otros grandes títulos como por ejemplo Fam en 2019 y Grand Army en 2020, serie de drama en la que unos jóvenes de instituto se enfrentan a cuestiones de sexualidad, raza y clase. Su actuación en esta última serie recibió muy buenas críticas.

Seguido de estos papeles, en 2022 aparece en Hellraiser, asegurando que le encantó actuar con los cenobitas ya que los efectos prácticos estaban tan detallados que eran realmente aterradores. Otro título de terror en su trayectoria es Until dawn, en 2025, que se desliga completamente de la narrativa que tiene el videojuego que precede la cinta. Dos de sus papeles más destacados de este año han sido Pools y I love LA, contando en ambas proyecciones con papeles protagonistas. Además, ha recibido elogios por parte de la crítica, destacando su energía, su profundidad y su manejo de las emociones para la interpretación.

Actualidad

El largometraje Marty Supreme es uno de los títulos más importantes donde aparecerá este año. El elenco de esta producción, llevada a cabo por A24, es sublime. Cuenta con la actuación de Timothée Chalamet como protagonista principal y le acompañan grandes personalidades como Gwyneth Paltrow, Fran Drescher y el afamado músico Tyler the Creator, quien debutará en la gran pantalla.

Además de estos títulos se suman a su lista Mark, Mary & some other people y The inhabitants. De esta forma, Odessa, este 2026 contará con gran selección de títulos en los que va a tener mucha diversidad. Ganará exposición hacia un público nuevo y proyección en diferentes papeles, ya que pasará de interpretar adolescentes a personajes con mayor complejidad.

La artista ha demostrado en más de una ocasión su pasión por la alta costura, ha sido modelo para Stella McCartney y ha vestido piezas de Gucci y de Dior en varios eventos. Apareció luciendo un vestido negro drapeado de Dior en la premiere de I Love LA y en el desfile primavera-verano 2026 de la firma francesa. Otra ocasión en la que ha demostrado su buen gusto por la moda fue en la Gala Art + Film del LACMA presentada por Gucci en Los Ángeles. Odessa lució entonces unos pendientes con el logo de la firma y una camisa negra con el clásico monograma.

Por último, pero no por ello menos importante, Odessa ha hablado en varias entrevistas sobre su perfil de cantante. Asegura que aprendió música desde joven y afirma que escribir canciones es algo muy natural para ella. En un futuro no descarta seguir explorando su carrera musical en paralelo a la de actriz. Ha demostrado una sensibilidad musical notable, cantando y tocando varios instrumentos como la guitarra y el piano. Bajo el alias de “Bugzbee” se encuentran algunas canciones en su perfil de Soundcloud.