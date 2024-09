Roger O’Donnell, tecladista de la banda The Cure, hizo uso de sus redes sociales para hacer una fuerte revelación sobre su estado de salud, y es que reveló, que se encuentra en una fuerte lucha contra un “raro y agresivo” cáncer.

En su perfil de X, el músico confesó que fue diagnosticado hace casi un año y desde entonces se encuentra bajo tratamiento médico. Sin embargo, también aclaró que meses atrás presentó algunos síntomas que mejor decidió ignorar. “En septiembre del año pasado me diagnosticaron una forma muy rara y agresiva de linfoma. Había ignorado los síntomas durante unos meses, pero finalmente fui (al médico)”, escribió.

O’Donnell explicó que tras someterse a una cirugía y algunos estudios los médicos le confirmaron su enfermedad. “El resultado de la biopsia fue devastador. Ya he completado once meses de tratamiento con algunos de los mejores especialistas del mundo, con segundas opiniones y consejos de los equipos que habían desarrollado los medicamentos que me estaban administrando”, agregó.

Afortunadamente para el músico, el tratamiento ha dado resultados y aunque aún no ha sido dado de alta por los médicos y tampoco ha llegado a la etapa de remisión, su evolución es favorable. “Estoy bien y el pronóstico es increíble”, indicó.

Asimismo, destacó la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana de este tipo de enfermedades, ya que tienen un gran porcentaje de cura, siempre y cuando se detecten durante las primeras fases. Además, invitó al público a buscar ayuda si presentan alarmas.

“El cáncer puede ser vencido, pero si se diagnostica lo suficientemente pronto; así que todo lo que tengo que decir es que te hagas la prueba ante la más mínima sospecha. Si conoces a alguien que esté enfermo o sufriendo, habla con él, cada palabra ayuda, créeme, lo sé”, concluyó.