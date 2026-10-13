Ofelia Medina recuerda Hollywood

Ofelia Medina revive con una fotografía la época en que trabajó en Hollywood, junto al actor Richard Dreyfuss, en la película The big fix, que años después la catapultaría a ser invitada a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (Ampas), encargada de entregar los premios Óscar.

Para la actriz nunca fue un problema dejar México para viajar a Nueva York a estudiar, donde se le presentó la oportunidad de aparecer en la cinta de comedia política y suspenso, dirigida por Jeremy Paul Kagan; Medina se estableció en la Gran Manzana para seguir con su preparación como actriz y las puertas de Hollywood se mantuvieran abiertas para ella. En una entrevista con Cristina Pacheco, la cual, data de 2017, afirma que no tiene conflicto a la hora de mudarse si, al lugar al que viaja, tiene trazado un destino para ella.

De aquí para allá

“Cuando me preguntan ‘¿en dónde vive usted?’, contestó ‘en una maleta’, porque mi vida es trashumante, afortunadamente”, expresó.

De hecho, la primera vez que Medina emprendió un viaje importante fue a los ocho años, cuando dejó su natal Mérida, Yucatán, para llegar a la Ciudad de México, donde un año después, a los nueve años comenzaría a formarse como bailarina y, a los 11, ya estudiaría pantomima, con el maestro Alejandro Jodorowsky.

Toda esa formación la llevó a desenvolverse en un mundo de mentes creativas, las oportunidades para ella se ampliaron todavía más cuando estudió en el Lee Strasberg Film & Theatre Institut, de hecho, ahí compartió aulas con algunas otras figuras representativas de la actuación como Jane Fonda, Paul Newman y Al Pacino.

Su trabajo tuvo una exposición internacional cuando dio vida a Alora en la cinta The big fix, una joven que proporciona información al detective Moses Wine, al que se da vida Richard Dreyfruss, sobre los motivos por los que su tío, un activista, lidera una campaña de desprestigio en contra de a Hawthorne (John Cunningham), candidato a la gobernanza del estado de California.

En 2009 fue invitada a integrarse a la Academia de Artes y Cinematográficas de Estados Unidos; otros actores mexicanos que fueron invitados, en esa edición, fueron Marina de Tavira, Dolores Heredia, Bruno Bichir y Héctor Bonilla.