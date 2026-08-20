Off campus

A pesar de que al momento de su lanzamiento en 2015, la novela ya contaba con una audiencia fiel, el romance deportivo aún era considerado como un género de nicho. La situación comenzó a cambiar con el auge de Booktok, la comunidad lectora que crea y consume contenido de literatura dentro de Tiktok.

Eventualmente, historias sobre deportistas atractivos y sus romances cobraron un mayor protagonismo, prueba de ello es estreno de Heated rivarlry en HBO Max. De acuerdo a la data presentada por la empresa de investigación de mercado Circana, tan solo en Estados Unidos la venta impresa de libros románticos tuvo un despunte del 24 % con un estimado de 51 millones de copias vendidas para 2025, con la novela romántica deportiva como uno de los subgéneros que más destacan dentro del rubro.

¿De qué trata?

La historia se desarrolla alrededor de un grupo de jóvenes que estudian en la Universidad Briar y forman parte, directa o indirectamente, del ambiente del equipo de hockey. Aunque cada libro tiene una pareja protagonista diferente, todos están relacionados porque los personajes forman parte del mismo grupo de amigos y sus tramas se van conectando.

El primer libro, The deal, conocido en español como Prohibido enamorarse, presenta a Hannah Wells y Garrett Graham. Hannah es una estudiante responsable que tiene sentimientos por otro chico, mientras que Garrett es el capitán del equipo y necesita mejorar sus calificaciones. Ambos llegan a un acuerdo: Hannah lo ayudará con sus estudios y Garrett fingirá ser su pareja para ayudarla a llamar la atención del chico que le gusta. Sin embargo, lo que comienza como un trato termina convirtiéndose en una relación real, mientras ambos enfrentan inseguridades y experiencias difíciles de su pasado.

El segundo libro, The mistake o Objetivo: tú y yo, se centra en John Logan y Grace Ivers. Logan es uno de los mejores amigos de Garrett y uno de los jugadores más populares del equipo. Su relación con Grace comienza de manera complicada y, después de cometer un error, Logan tiene que demostrar que realmente está dispuesto a cambiar y luchar por ella.

En The score, titulado Inmune a ti, la historia se enfoca en Dean Di Laurentis y Allie Hayes. Dean es conocido por su seguridad, popularidad y actitud de conquistador, mientras que Allie tiene una personalidad mucho más firme y no está dispuesta a dejarse llevar fácilmente por sus encantos. Su relación comienza de una manera inesperada y termina haciendo que ambos cuestionen sus ideas sobre el amor y el compromiso.

El cuarto libro, The goal o Contigo hasta el final, cuenta la historia de John Tucker y Sabrina James. Sabrina es una joven ambiciosa que tiene muy claro su futuro profesional, pero una situación inesperada con Tucker cambia sus planes. Introduce temas relacionados con la responsabilidad, la madurez, la familia y la necesidad de adaptar los sueños personales a las circunstancias de la vida.

Finalmente, The legacy, publicado en 2021, funciona de una manera diferente. En lugar de concentrarse exclusivamente en una nueva pareja, retoma a las parejas protagonistas de los libros anteriores y muestra cómo continúan sus vidas después de la universidad. Así, permite conocer qué ocurre con Hannah y Garrett, Logan y Grace, Dean y Allie, y Tucker y Sabrina cuando comienzan su vida adulta.