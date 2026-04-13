Offset se recupera tras atentado

El rapero Offset, expareja de la cantante Cardi B, fue dado de alta del hospital luego de que a principios de semana recibiera un disparo en un casino de Miami, Florida.

A través de su cuenta de Instagram, el exmiembro del grupo de hip-hop Migos compartió un comunicado en el que expresó que se encuentra bien. “¡Pero planeo estar mejor! Estoy enfocado en mi familia, mi recuperación y volver a la música… consciente de que la vida se compone de pequeñas victorias y grandes derrota. La vida es una apuesta y sigo jugando para ganar”, se lee.

El intérprete también expresó su agradecimiento a los fanáticos y seres queridos que le han mostrado su apoyo. Un portavoz del famoso señaló que el artista ya se encuentra caminando y de pie. Anteriormente, el Departamento de Policía de Seminole ya había adelantado que la herida no ponía en peligro su vida.

Tiroteo

Tras el suceso, ocurrido cerca del Seminole Hard Rock Hotel & Casino el lunes 6 de abril, el rapero Lil Tjay, cuyo nombre real es Jayden Merritt, fue arrestado en relación con el tiroteo, acusado de alteración del orden público por participar en una pelea.

Posteriormente fue ingresado a la cárcel del condado de Broward por la noche. Pese a que en redes sociales se difundió que el arresto ocurrió porque habría sido quien disparó a Offset, la abogada de Lil Tjay aclaró que no recibió acusaciones por ese delito.

“Cualquier información que diga lo contrario es falsa. Animamos a la gente a consultar fuentes de noticias confiables y a verificar la veracidad de cualquier información antes de compartir o repetir rumores infundados”, dijo Dawn M. Florio en un comunicado compartido a los medios.