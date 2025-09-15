Ofrecen donar piel a quemados

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el miércoles 10 de septiembre dejó una profunda huella en la sociedad mexicana, con un saldo de 13 personas fallecidas hasta el corte del sábado.

En medio de la conmoción, la solidaridad ha cobrado fuerza, impulsada por la empatía de ciudadanos y figuras públicas que buscan apoyar a las víctimas y sus familias.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la de Salma y Evelyn, amigas de Wendy Guevara, conocida por su participación en La casa de los famosos México. Ambas manifestaron públicamente su intención de donar piel para quienes resultaron afectados por el siniestro.

La propuesta surgió durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde Evelyn, conocida como Evelyn Mamita, expresó su preocupación por la magnitud de la tragedia y sugirió que Salma, quien recientemente se sometió a una cirugía para bajar de peso y ahora tiene exceso de piel, podría ofrecer ese tejido para ayudar a los heridos. “Vamos a llevarte a Ciudad de México. Búsquenos, si conocen gente de Iztapalapa le damos piel de Salma, que un cirujano de fundaciones te contacte, gorda, y tú les des la piel”, propuso Evelyn.

La idea fue recibida con interés, aunque también generó dudas sobre su viabilidad médica. Salma explicó que ha consultado a especialistas y ha recibido opiniones divididas: un cirujano descartó la posibilidad de donar, mientras que otro consideró que sí podría hacerlo.

Ante la incertidumbre, ambas amigas reiteraron su llamado a médicos y fundaciones para que las orienten y, si es posible, faciliten el proceso de donación.