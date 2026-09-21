OFUNAM alista tercera temporada

La temporada 3 de 2026 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) continúa la conmemoración de los 90 años de la agrupación, con una programación que vincula su trayectoria con distintos lenguajes musicales.

La orquesta presentará 12 programas, seis de la temporada regular y seis fuera de abono, con la participación de directoras y directores huéspedes como Ludwig Carrasco, Enrique Diemecke, Iván López Reynoso, entre otros, además de grupos corales y solistas entre quienes destacan Javier Camarena, Lukas Geniušas, Robert Lakatos, Mischa Maisky y Jorge Federico Osorio.

“Tenemos varios directores que siempre han acompañado a la orquesta, y solistas importantes nacionales e internacionales, y en sintonía con los proyectos multidisciplinarios que ha venido haciendo la orquesta, tendremos un proyecto que involucra a John Malkovich, que será el 3 y 4 de octubre, todo esto en el marco del Festival Cultura UNAM”, dijo en conferencia de prensa José Díaz Infante, director general de Música UNAM.

Programación

Otra actividad destacada es el estreno mundial de “Fanfarria volcánica”, de Gabriela Ortiz, comisionada para celebrar los aniversarios de la OFUNAM y la Sala Nezahualcóyotl. “Me pareció que la manera más adecuada para celebrar era escribir una fanfarria, tenía ganas de hacerlo, y está definitivamente era la ocasión, precisamente una fanfarria es una forma musical que alude a celebrar o a homenajear”, señaló Ortiz. Todas las actividades se realizarán del 26 de septiembre al 13 de diciembre.