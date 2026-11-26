La violinista Olga Breeskin fue víctima de un fraude bancario luego de que unos delincuentes utilizaran el nombre del cantante puertorriqueño Daddy Yankee para engañarla a través de mensajes. En entrevista con Ventaneando, la también bailarina compartió que creyó que era el famoso quien intentaba ponerse en contacto con ella. Esto se debió a que ambos profesan la religión cristiana, por lo que no le pareció extraño recibir un mensaje de él.

Según relató, el supuesto cantante le ofreció una donación para apoyar uno de sus proyectos musicales y se dirigió a ella como “hermana”, una forma de trato habitual entre creyentes. “Recibí un texto, y como se usa que entre cristianos nos hablemos, oremos los unos por los otros. Me dice ‘hermana Olga, ¿cuál es tu proyecto más importante en este momento?’. Le digo ‘mi curso de violín para niños y jóvenes’. (Le responden) ‘yo te voy a donar, ya tengo toda tu información’”.

La dejan endeuda

Breeskin contó que comenzó a sospechar cuando se dio cuenta de que el supuesto intérprete tenía sus datos personales. “No sé cómo se metieron a mi cuenta, me vaciaron mi cuenta, me dejaron sobregirada. Quiere decir que ahora, aparte de que me vaciaron la cuenta, le tengo que pagar al banco”, detalló.

Aunque señaló que tiene otros lugares donde guarda su dinero, la estafa le ocasionó una deuda con el banco de mil 500 dólares (aproximadamente 29 mil 179 pesos mexicanos).

La situación también le ha generado temor, pues aseguró que ha recibido mensajes de acoso e intentos de extorsión. Incluso, afirmó que le han enviado fotografías de los lugares a los que acude, como su iglesia, y de su casa.

Ante lo ocurrido, Breeskin aseguró que ya interpuso una demanda en Estados Unidos y pidió a personas cercanas al círculo de Daddy Yankee que le informen sobre el uso de la identidad del cantante para cometer actos ilícitos. También mencionó un anuncio del boxeador Saúl Álvarez con el que sugirió que otras figuras públicas sean utilizadas con el mismo propósito: “No me puedo quedar callada. Acabo de ver un promo del ‘Canelo’ Álvarez que dice: ‘Mexicanos, aquí estoy para ayudarlos’. Mándenme en link su número de teléfono”.

Olga decidió compartir su experiencia para alertar a otras personas y evitar que pasen por una situación similar.