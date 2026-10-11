Oliver Stone cuestiona cine de EU

En Estados Unidos “la inteligencia ejerce presiones sobre las películas que se producen, los productores cinematográficos son muy a menudo limitados y, por lo tanto, es difícil romper los esquemas y hablar fuera de la realidad que normalmente se cuenta”.

Así lo afirmó el director ganador del Óscar Oliver Stone durante una conferencia de prensa. Stone fue consultado por una periodista sobre los archivos desclasificados por el presidente Donald Trump acerca del asesinato de John F. Kennedy. “Siempre ha existido una especie de boicot respecto de visiones de la realidad que no son las estándar”, afirmó el cineasta. “Son temas muy espinosos de abordar, en los que la realidad no se conoce completamente”.

Sin embargo, Stone subrayó que “el hijo de Kennedy se había formado una idea sobre quién había matado a su padre”. Al comparar la situación con Estados Unidos, el director aseguró que “en Italia veo un mayor espíritu crítico, hay más ganas de investigar, de intentar comprender y de llegar hasta el fondo”. “Yo, en cambio, me encuentro en un país donde la gente se conforma con lo que le ofrecen y se queda en la superficie de las cosas”, concluye Stone.