Oliver Tree eligió ayudar

Oliver Tree pasó sus últimos meses trabajando contra los efectos del bullying y consolidando un discurso sobre aceptación, creatividad y felicidad. Al mismo tiempo que recorría el mundo con su más reciente gira mundial para presentar Love you madly hate you badly, álbum lanzado este año.

El músico estadounidense colaboró con el proyecto mexicano Malcriada, en una serie de videos dirigidos a niños y jóvenes que sufrían acoso escolar. En una de esas grabaciones dejó el mensaje: “No importa qué tan raro te veas, no importa qué tan feo te sientas, eres hermoso”.

Accidente

El cantante falleció a los 32 años en un accidente entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. En el mismo percance también murieron el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, de 23 años, y Lucas Vignale, de 29, joven cineasta y director de videos musicales.

Para Mathilde Sobrino y Pepe Pecas, integrantes de Malcriada y algunos de los últimos artistas en trabajar con Tree, detrás del personaje extravagante que acumuló millones de reproducciones con canciones como “Life goes on”, “Miss you” y “Alien boy”, existía una persona preocupada por utilizar su alcance para transmitir mensajes positivos. “El mensaje que Oliver quiso transmitir está muy claro en su música, en sus videos y en el trabajo que hizo con nosotros. Era un mensaje positivo que invitaba a las personas a aceptarse tal como son, con virtudes y defectos; a quererse, a crear, a usar la imaginación y a divertirse durante el proceso”, recuerda la cantante Mathilde sobre Oliver en entrevista.

Famoso en redes

En redes sociales había construido una audiencia de más de 15 millones de seguidores en Tiktok. Su videoclip “All that x Alien boy”, que él mismo escribió y dirigió, acumuló más de 50 millones de visualizaciones, y el audio oficial de “Miss you” se utilizó en más de 2.4 millones de videos.

Pepe Pecas recuerda que en ese último recorrido estaba buscando algo más real: felicidad, amor, paz. “Eso es algo que admiramos mucho de él porque fácilmente pudo quedarse en el mundo de la fama y el reconocimiento, pero eligió otra cosa. Era una persona muy peculiar, y no era una pose. Nos decía que una pequeña maleta era toda su casa, que todo lo que tenía cabía ahí. Era muy cariñoso y atento”.

La relación del rapero, productor, compositor y cineasta con el dueto mexicano se fortaleció durante los últimos meses. Además de participar en videos con estéticas weirdcore y dreamcore, Tree colaboró en campañas enfocadas en la prevención del abuso infantil y el acoso escolar.

Mientras millones de personas lo conocieron por sus canciones, su humor y sus personajes, quienes convivieron con él en sus últimos meses recuerdan a un hombre que hablaba cada vez más de felicidad, amistad y paz. “Nos decía que en ese viaje se había dado cuenta de que el dinero no da la felicidad, que había conocido a muchos millonarios que no eran felices y que, en cambio, había encontrado personas que tal vez no tenían grandes riquezas, pero sí disfrutaban su presente”, señalan.

Melanie Martínez le dedica emotivo mensaje

Tras confirmarse la muerte de Oliver Tree, decenas de figuras de la música han recurrido a sus plataformas para despedir al cantante. Entre ellas se encuentra Melanie Martínez, exnovia del también influencer y quien le dedicó unas emotivas palabras.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete estadounidense publicó un extenso mensaje en el que recordó la etapa que compartieron juntos y la profunda admiración que sentía por su expareja. “Es muy difícil entender cómo alguien con quien compartiste un momento tan específico y formativo de tu vida puede desaparecer de repente”, escribió. “Él estaba profundamente dedicado a su arte, al que yo admiraba y respetaba muchísimo”.

Melanie también destacó la manera en que el cantante impactó a quienes lo rodeaban, no solo en el ámbito profesional, sino en el profesional; y es que, aseguró, “tenía un corazón amable”. “Todos los que lo conocieron recordarán fácilmente esos momentos de risa y alegría que provocaba. Su risa era tan contagiosa y cálida. Su capacidad para liderar creativamente y tomar acción, mientras mantenía un sentido de asombro infantil y admiración era inspiradora. Tenía un corazón muy amable y era un verdadero artista”, externó.

La famosa terminó con unas palabras dirigidas directamente a Tree, con el que se despidió no sin antes prometerle que lo recordará por siempre: “Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles. Aquí estaré preguntándome qué proyecto extravagante y creativo estás planeando allá arriba, en el cielo”.