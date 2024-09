Olivia Collins tenía un sueño por cumplir: ser cantante. Sin miedo al fracaso, a sus 66 años y 40 años de trayectoria como actriz, dio un paso más en su profesión al lanzar su sencillo “Hay que venir al sur”.

Entre lágrimas, Olivia dijo estar orgullosa de poder cumplir este sueño, a pesar de que desde hace varios años ha perdido la audición. “Un sueño que tenía... Lo hice para que ustedes también se sientan poderosas”, mencionó la actriz refiriéndose a las reporteras que cubrían su debut musical.

En entrevista, Collins comentó que no planea competir con otras cantantes, como su amiga Lorena Herrera, compañera del reality show Siempre reinas, sino que simplemente fue un capricho que tenía que cumplir en la vida. “Unas cantan mejor que yo, otras menos que yo, no lo sé, no compito con nadie. Yo a Lorena la quiero, la admiro y la respeto, pero yo soy yo, yo no tengo nada que ver con Lorena, no tengo nada que ver con lo que ella canta... Ella es más moderna”, expresó.

El video musical de “Hay que venir al sur” ya está disponible en la plataforma de Youtube, aunque a un día de su estreno, el tema no había logrado las cien visualizaciones que se esperaban.