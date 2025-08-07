Olivia Collins y su rivalidad con Ninel

Olivia Collins, de manera inesperada, fue la primera eliminada de La casa de los famosos México. El reality show resultó ser uno de los retos más complicados de su vida, sobre todo por la actitud de compañeros que ella consideraba amigos y que terminaron dándole la espalda.

La principal supuesta “enemiga” que la actriz encontró dentro de la casa era Ninel Conde, con quien convivió durante la telenovela Como en el cine, en 2001, y pensó que se llevarían bien.

Olivia compartió en exclusiva la felicidad que sintió al enterarse de que el “Bombón Asesino” formaría parte del programa, pues creía que tendrían la oportunidad de ponerse al día tras 24 años de haber compartido escena.

“Cuando supe que iba Ninel, guau, dije ‘¡ay, padre!’, y la oportunidad de conocernos más, porque trabajamos hace muchísimos años y no habíamos vuelto a coincidir. Y yo dije ‘¡ay, qué padre!’. Es madre, como yo, nos han pasado muchas cosas para ponernos al día, sin embargo, lo primero que hizo fue darme la espalda y fue gatearme, y cuando me tuvo que enfrentar, le di miedo”, reveló Olivia Collins.

Asimismo, la Olivia De la Orta Colin, mejor conocida como Olivia Collins aseguró que no se quedó callada, como se menciona en redes sociales. La diferencia, afirmó, fue que ella respondió con “clase y elegancia”, contrario a Ninel, quien, según Olivia, se escudó en su ego, lo cual consideró una muestra de miedo. “Sí fui directa, pero con clase, ahí está la diferencia, porque la vida me ha enseñado que enojarse no sirve de nada, la presencia es la que dice todo y mi presencia les molestó mi personalidad, les molestó desde inicio, me estuvieron stalkeando, estuvieron viendo y pues se notaba, disculparme, tengo clase y no iba a hacer una ofensa así” mencionó Collins.

Sin embargo, no guardó rencor hacia quien fue su compañera de reparto y le deseó lo mejor en la competencia, pues reconoció que es una participante fuerte, que tiene claro cómo quiere jugar y lo está logrando.

No todo fue malo

Dentro de La casa de los famosos México, Olivia asegura haber aprendido mucho de los jóvenes con los que convivió, pues dice llevar esa misma juventud en el corazón y en la mente. Sin duda alguna, su mejor amigo fue Facundo. “A Facundo no lo conocía en persona y tiene un corazón de oro, un corazón que me demostró su apapacho, me demostró que se puede. Me abrió su corazón para que yo me sintiera confortada, lloró conmigo, él es valiosísimo, su corazón enorme y hablando cosas tan profundas que pude hablar con él. Es el rey de la creatividad, en serio que me voy con un buen sabor de boca”, dijo la actriz.

Por ahora Olivia Collins quedó fuera de la competencia, pero seguirá siendo invitada en las galas que se transmiten todos los días en el canal Las Estrellas.