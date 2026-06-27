Olivia Rodrigo llega a Fortnite

Fortnite se pinta rosa y morado, pues la estética Y2K y grunge de Olivia Rodrigo llega a la plataforma en una colaboración que promete muchos moños, corazones y flores.

La música de la cantante y compositora se suma a la Serie de Ídolos del videojuego de Epic Games, en un lanzamiento que busca unir moda digital, música moderna y funciones de Fortnite Festival.

El anuncio fue hecho a través de redes sociales por la tres veces ganadora del Grammy, así como por Fortnite y Fortnite Festival.

Fusión

La colaboración de Olivia Rodrigo y Fortnite Festival incluye dos atuendos principales: Olivia Rodrigo Sour, inspirado en su atuendo de porrista de la canción “Good 4 you” (incluye su versión en minifigura Lego).

Olivia Rodrigo Lover Girl, inspirado en su nueva era musical con su álbum You seem pretty sad for a girl so in love el cual se estrenó el pasado 12 de junio (incluye minifigura Lego). El paquete incluye gestos temáticos como “Good 4 u”, el cual contiene efectos de espejos rotos y llamas de fuego, y “Maggots for brains”, con corazones y polvo de hadas, mostrando la diferencia de estética y sentimientos en los álbumes y eras de la cantante.