Olivia salva el circo

Libro infantil escrito e ilustrado por Ian Falconer, publicado originalmente en el año 2000 como parte de la exitosa serie de la cerdita Olivia. Un día, su mamá la llevó al circo, pero al llegar descubrieron que todos los artistas estaban enfermos con infecciones de oído. La solución era sencilla, como Olivia “sabe hacer de todo”, decide tomar el control de la pista y salvar la función realizando múltiples actos ella sola. finalmente en el regreso a clases a Olivia le toca contarle a sus compañeros qué hizo durante las vacaciones.

El relato de la ida al circo con su mamá y hermanito Ian se convierte en una fabulosa aventura, donde la cerdita pone a prueba todas sus capacidades cirqueras pero especialmente toda su imaginación. El libro destaca la capacidad de los niños para crear mundos fantásticos a partir de situaciones cotidianas. El maestro le pregunta si es verdad, a lo que Olivia responde con seguridad que es “totalmente cierto”.