Olivia Wilde reaparece y sin filtros

La semana pasada, Olivia Wilde generó polémica por su aspecto durante una premiere en San Francisco. Fans notaron que había adelgazado notablemente y que su mirada estaba mucho más triste y con los ojos hundidos. “Parece un cadáver que volvió a la vida, Ozempic está arruinando a las mujeres” y “¿Qué está pasando en Hollywood?”, fueron algunos de los comentarios de los internautas, escandalizados por este cambio que se sumaba a los de otras actrices como Demi Moore.

“No estoy muerta”, dijo Wilde antes de su aparición en la Met Gala, donde volvió a brillar. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la actriz habló del tema y las referencias a los comentarios circulados en línea.

Según la actriz, su entrevistador usó una cámara con el objetivo ojo de pez que produce una distorsión visual. “Lo admito, ¿es ese mi mejor ángulo? No, es una imagen sorprendente”, afirmó.