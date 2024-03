Uno de los momentos más emotivos de la pasada entrega de los premios Óscar, fue el In Memoriam, un segmento en el que se recuerdan a todas las estrellas y personalidades del mundo del espectáculo que lamentablemente fallecieron durante el año.

Aunque en la ceremonia de anoche muchos fueron los rostros y nombres que aparecieron en la pantalla, mientras Andrea y Matteo Bocelli interpretaban el tema “Por ti volaré”; estos instantes que debieron conmover a los televidentes, hicieron enojar al público mexicano, pues la Academia no incluyó a una de las figuras más representativas del espectáculo nacional: el primer actor Ignacio López Tarso.

El protagonista de El gallo de oro falleció el 11 de marzo del 2023 debido a complicaciones por una neumonía y oclusión intestinal; tan solo unos días antes de que se realizara la edición de ese año, por lo que los fans fueron empáticos con la situación. Sin embargo, para este 2024 no hubo tal comprensión.

López Tarso, estuvo en el radar del Óscar en 1960, cuando la cinta que protagonizó, Macario fue nominada como mejor película extranjera, por lo que la omisión de la Academia estadounidense fue considerada como una falta de respeto a la memoria del famoso.

“No poner a Ignacio López Tarso en el In Memoriam, siendo que ‘Macario’ fue una película nominada, se me hace una falta de respeto”. “Yo quería creer iban a poner a don Ignacio López Tarso, él dedicó su vida a actuar y era un grande”. “Fue una horrible falta de respeto que no incluyeran a nuestro gran actor mexicano, ¿olvidaron que ‘Macario’ fue nominada a mejor película extranjera”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Aparece o no en el In Memoriam?

Aunque la imagen del legendario histrión no formó parte de la ceremonia, todo parece indicar que los miembros de la Academia no lo olvidaron, ya que en la página oficial del Óscar sí aparece en la sección del homenaje.

En el sitio oficial puede verse el retrato de un jovencísimo López Tarso junto al actor Richard Lewis, el director Robert Liberman y los actores Gordon Lightpie y George Maharis.

Incluso, él no es el único mexicano que figura dentro del In Memoriam, ya que también se encuentran los nombres e imágenes de Andrés García, Rebecca Jones y Ana Ofelia Murguía. Cabe destacar que en entregas pasadas los actores o actrices nacionales sí han aparecido en la ceremonia en vivo, tal es el caso de Carmen Salinas en la entrega del 2022.