Omahi, el eliminado de la semana

La Granja VIP llegó a su tercera semana, con comparaciones, críticas por los tropezones de Adal Ramones y errores técnicos, el reality de TV Azteca sigue en boca de todos.

Despedida

Omahi fue el competidor que se convirtió en el tercer eliminado del programa; ahora tendrá el derecho de su “legado”, el que permitirá que sea él quien elija quién será la o el primer nominado de la cuarta semana.

Estas fueron sus palabras, al ser recibido por Adal, Kristal Silva y, por supuesto, por su madre, quien estuvo presente en la gala. “La nominación me salió de la estrategia que tenía, me quitó poquito las ganas de jugar, se sintió como seis meses. Me quedo con la increíble gente que conocí”, expresó.