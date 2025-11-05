Omahi no conocía a Rey Grupero

En el programa La Granja VIP, Rey Grupero y Omahi se enfrentaron. Al creador de contenido no le gustó cuando escuchó decir al conductor que su antipatía, dentro de la competencia, lo había decepcionado y, en respuesta, afirmó que ni siquiera lo conocía, situación que generó tensión en el estudio.

La participación del influencer dentro del reality, le supuso la crítica de la audiencia, ya que por su poca iniciativa a la hora de llevar a cabo tareas dentro de la granja fue denominado como uno de los “muebles” de la granja, situación que fue expuesta frente al propio Omahi tras su eliminación.

Esto no le causó ninguna gracias pues, luego de ver un clip que la producción mostró, donde se refleja su falta de participación en las tareas cotidianas, afirmó que le habría gustado que también se exhibiera los momentos en que se esforzó y apoyó a sus compañeros. “Me hubiera gustado que hicieran una edición cuando estuve apaleando piedras, cuando estaba con Kike (Mayagoitia) limpiando las vacas, pero no pasa nada, es parte del show”, dijo, claramente incómodo.

La respuesta

Serio, Rey Grupero se dirigió a él, afirmando que creía que el influencer le había arrebatado a alguien más la oportunidad de destacarse y darse a conocer en el reality, debido a la exposición mediática que supone participar en un formato como La Granja VIP. “No me causa nada de gracia ver un hombre tan joven que sea tan perezoso; la oportunidad de oro que te dio ‘La Granja VIP’, muchas artistas, muchas celebridades que querían formar parte del proyecto, tú te la pasabas dormido o rascándote la ‘coliflor’, de verdad, a mí, me pareces un ‘nadaqueveriento’, no tienes nada que hacer aquí, qué bueno que ya estás aquí afuera, nadie te conocía y aquí te diste a conocer, qué mal te viste”.

La reacción de Omahi fue expresar lo mucho que le despreocupaba la opinión del conductor, debido a que aseguró que no sabía quién era, a pesar de que, en su cuenta de Instagram, él sigue a Rey Grupero, como mostró la producción instantes después. “Me estoy enterando cómo te llamas, no tenía idea, jamás te había visto, jamás te he seguido, no sé quién eres. El día que quieras nos vamos a donde quieras, a ver a quién le pidan más fotos”, exhortó.