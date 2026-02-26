Omar Chaparro no se detiene

Con la intención de entrar al cine, Omar Chaparro llegó a poner dinero hace 12 años para poder hacer la comedia Suave patria. Nunca se ha arrepentido de ello, asegura, así que ahora, para seguir en ese mundo, puso hasta las rodillas, una de las cuales terminó en una cirugía.

Resulta que en 2024, mientras rodaba la película de acción Venganza y que se estrena este jueves en salas mexicanas, en la que interpreta a una especie de “Rambo mexicano”, se dañó un menisco. No se atendió porque ya tenía en el camino Sierra Madre, filme en el que sería el antagónico de Kiefer Sutherland, protagonista de 24. “El director no sé a quién le preguntó, pero llegó conmigo y me dijo que si yo entrenaba artes marciales, que si era cinta negra, y le respondí que sí, pero hacía mucho, ahora tengo 50 años (risas). Y entonces dijo ‘great idea’ e improvisó una escena donde estoy dando patadas, pero casi ni calenté y creo que ahí me terminé de lesionar la rodilla. Pero todo ha valido la pena”, detalla Chaparro.

Venganza, su nueva película, cuenta la historia de Carlos “El Toro” (Chaparro) y Miguel (Alejandro Speitzer), dos soldados de élite de la fuerza mexicana y mejores amigos, cuyas vidas cambian cuando el primero es testigo del brutal asesinato de su esposa.

Es una cinta de acción para la cual se cortó el cabello y se dejó la barba. Desde un inicio, el actor se dio cuenta de que era una especie de Rambo, personaje que le fascina desde niño. “Cómo decir que no, si era algo de guerra, acción”, dice.

Con Kiefer Sutherland

Pero si en Venganza es el chico bueno, en Sierra Madre con Sutherland será todo lo contrario. En la cinta ahora en posproducción, se enfunda en un jefe narco que le hace la vida de cuadritos al personaje de Sutherland. “Kiefer es un tipazo, un profesional y muy intenso. Resulta que hay un grupo del ejército de EU y uno de ellos es latino, así que invita a sus compañeros a una boda en un pueblo de México, no sabemos exactamente dónde, pero este pueblo está sometido por un narco, del que soy yo el mafioso principal, y se da la rivalidad. No me gustan este tipo de personajes, pero estaba muy bien escrito y hay escenas de vulnerabilidad, (por ejemplo) donde matan a su hermano y se pone a llorar”, contó.

El proyecto fue dirigido por Justin Chadwick (Mandela: long walk to freedom), bajo la producción de Robert Stein (Línea de emergencia) y Nick Bower (Selma: el poder del sueño). Durante el rodaje ya tenía la rodilla lastimada, pero tampoco se operó, porque ya tenía comprometido el drama La celda de los milagros, que recién se estrenó en Netflix tras su paso por cines.

En esta, al final, la lesión de la rodilla le ayudó a perfilar al personaje, un hombre con cierta condición mental que no le permite hablar bien. “Mi personaje camina como rarito, como rengo, me preguntaban por qué y pues era porque yo tenía la rodilla lesionada. Después me fui a revisar y tenía la rodilla echa pomada”, relató.