El actor Omar Fierro fue sincero y discutió con la conductora de televisión Shanik Berman, quien despreocupada le dijo no acordarse de la razón por la que desde hace años no tienen una relación cercana.

Fierro, recibió a Berman como invitada a un programa de televisión, pero en cierto momento ella puso en la mesa la problemática. “Omar se molestó conmigo, si mi vida dependiera de acordarme por qué, te juro que fallezco porque no me acuerdo, pero lo que si se es que siempre he querido y admirado a Omar Fierro y que si alguna vez la regué”, dijo Shanik sin terminar la frase antes de que Fierro la interrumpiera.

Muy serio y de manera educada el actor de telenovelas le explicó a la presentadora que se trató de algunas declaraciones en su contra que ella había hecho hace más de tres décadas, cuando él era uno de los galanes de la televisión. “Sí la regaste muy gacho conmigo, no una vez, dos veces y me ofendiste como persona hace 30 y tantos años”, afirmó el famoso. Por lo que la conductora expresó sorprendida. “¡Qué Horror!”.

Mientras que Fierro aseguró que hasta el día de hoy no ha perdonado las ofensas de Berman y por esa razón había evitado estar cerca de ella hasta esta ocasión. “Tú sabes que muchas veces te he dado la espalda y te he dicho ‘ni te me acerques’, lo sabes clarísimo, no he querido ir nunca a un programa tuyo ni cosas en las que estés, pero la vida da muchas vueltas y aquí seguimos trabajando y estamos aquí”, dijo Omar ante la expectativa de sus compañeros y el público del programa.

Finalmente, ante la disculpa de Shanik, ambos se levantaron de sus asientos y se dieron un abrazo luego de que ella dejara sentada la frase “Borrón y cuenta nueva”. “Muchas gracias por tu disculpa”, expresó el histrión de 60 años. Mientras que Berman agregó: “Mira yo creo que el único que se hace mucho daño es el que se acuerda de las cosas tristes, yo creo que también hubo cosas lindas, y si no, para que las haya”.

En redes sociales destacó el apoyo que el público le mostró a Omar por la forma en la que actuó ante la incómoda situación. “Todo un caballero”. “Omar, como siempre, demostrando la calidad de persona que es”. “No sé qué dijo ella, pero sí es muy imprudente a veces”, fueron algunos de los comentarios vertidos por usuarios en las redes sociales del canal de televisión Unicable.