Omar tiene una relación a prueba de todo

El actor Omar Chaparro y su esposa Lucy son el claro ejemplo de un amor a prueba de todo. Después del revuelo que provocó “La Mojarrita” al declarar que hace años su matrimonio superó un desliz del actor, la pareja fue captada a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde revelaron cómo planean celebrar su aniversario número 25 de bodas.

“Nos gusta celebrar todos los días, de hecho, llegué de trabajar e hicimos nuestra fiesta de películas, de pizza, de meternos a la alberca”. Sobre su aniversario, número 25, que festejarán el próximo año, el actor preguntó: “¿25 son las bodas de plata?”

Debido a la importancia de esta fecha, Omar reconoció que sin duda prepararán algo especial para ese día: “A lo mejor pueden llegar sorpresas, pero no te puedo decir enfrente de ella”, comentó con el sentido del humor que lo caracteriza.

Más allá de la indiscreción, Omar reveló que su matrimonio ha superado más situaciones, ya que Lucy y él son el mejor equipo: “Hemos pasado problemas financieros, de salud, yo creo que uno se enamora dos veces en la vida”, comentó.