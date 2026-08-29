Ondas que conquistan

Uno de los looks más versátiles y atractivos del mundo del espectáculo. Desde las suaves y naturales hasta las más definidas y voluminosas, estas celebridades las han convertido en su sello personal.Zendaya

La actriz y cantante suele lucir rizos voluminosos y definidos en alfombras rojas.Nicole Kidman

Aunque por años la vimos con el cabello lacio, ella posee de manera natural unos rizos cobrizos muy marcados.Shakira

Conocida mundialmente en sus inicios por su característica melena rizada rubia y castaña.Julia Roberts

Su cabellera rizada rojiza es una de las marcas más icónicas del cine desde los años 90.Rihanna

Ha cambiado de look muchas veces, pero sus rizos naturales y voluminosos siempre llaman la atención.Beyoncé

Frecuentemente presume rizos voluminosos y ondas espectaculares en sus presentaciones y apariciones públicas.David Bisbal

El cantante español es mundialmente famoso por su característica y enérgica melena de rizos rubios.Taylor Swift

Inició su carrera musical luciendo una larga y hermosa melena de rizos dorados naturales.Mariah Carey

Posee una melena con textura rizada natural muy distintiva que ha lucido en múltiples etapas de su carrera.Sarah Jessica Parker

Su icónico personaje Carrie Bradshaw popularizó las ondas y rizos definidos en los años 90 y 2000.Solange Knowles

Un referente absoluto de la libertad y el orgullo por el cabello rizado y texturizado.Keri Russell

Su melena rizada fue la sensación absoluta durante el éxito de la serie Felicity a finales de los 90.Selena Gómez

Ha optado en varias ocasiones por potenciar la textura natural de su cabello con ondas suaves y románticas.Camila Alves

La modelo y empresaria brasileña suele llevar ondas y rizos relajados al natural.Cardi B

Ha compartido con sus seguidores la textura y el cuidado real de su cabello rizado natural.Corinne Bailey Rae

La cantante británica destaca por llevar siempre una hermosa y abundante melena de rizos definidos.Tracee Ellis Ross

Es una gran defensora del cabello rizado y afro, e incluso tiene su propia línea de productos capilares para estas texturas.Sarah Hyland

La actriz de Modern family ha mostrado en múltiples ocasiones que su cabello real tiene hermosos rizos definidos.