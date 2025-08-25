One Piece 2 zarpa a nuevas aventuras

Cada año, la franquicia de One Piece celebra el One Piece Day para conmemorar el debut del manga el 22 de julio de 1997. Aunque la fecha del evento varía, en 2025 se llevó a cabo en agosto y estuvo cargado de anuncios para los fans. Entre estos, el esperado tráiler de la temporada 2 de la serie de acción real de One Piece de Netflix.

La nueva entrega se estrenará en la plataforma en 2026 y continuará la travesía de la tripulación por la Grand Line, abarcando los arcos de Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

El tráiler ha confirmado que la historia de Alabasta, que sigue inmediatamente después de Drum Island, será adaptada en una confirmada temporada 3. El avance introdujo a varios personajes clave, como Nico Robin, Smoker, la princesa Vivi, Brogy, Laboon y el querido Tony Tony Chopper, cuya aparición ya fue anunciada de una forma especial. Aunque Crocodile no aparece en el tráiler, su actor ya había sido revelado en 2024. Sin embargo, un personaje clave en la vida de Luffy y que brilló por su ausencia fue Portgas D. Ace, cuyo actor aún no se ha dado a conocer.

Con el estreno de la segunda temporada en el horizonte, planeada para 2026, y la tercera ya confirmada, el camino de Iñaki Godoy como Luffy promete seguir expandiéndose. Su carisma y su entrega han conquistado tanto a los seguidores del manga original como a los nuevos espectadores de la serie.