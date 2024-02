¿Dejar el pasado en el pasado? Esa no es opción para los fans de Britney Spears, quienes después de 13 años del lanzamiento de “Selfish”, vuelven a hacerlo figurar en las listas de música tras la publicación del más reciente sencillo de Justin Timberlake, también llamado “Selfish”.

Los estrenos musicales son muy importantes para todos los artistas, principalmente si marcan su regreso a la música como lo es el caso del ex integrante de NSYNC, quien había tomado un descanso por cinco años.

Sin embargo, su regreso se ha visto cómicamente opacado por los esfuerzos de los seguidores de Britney Spears, quienes revivieron una canción de 13 años de antigüedad y bloquearon el debut de Timberlake al posicionar la rola como la más comprada en Itunes y la más escuchada en plataformas de streaming.

Esto se manifiesta tras el lanzamiento del libro autobiográfico de Britney Spears, The woman in me, donde la “princesa del pop” habló por primera vez sobre diversas controversias que acontecieron en su carrera, incluida su relación con Justin Timberlake.

El testimonio de Spears provocó un cambio de perspectiva entorno a la conducta del exintegrante de NSYNC, quien en ese entonces fue considerado como el chico al que le habían roto el corazón. “Siempre me gustó la música de JT, pero se me hace imperdonable lo mercenario que fue. ‘It’s Britney, bitch’”, señaló un usuario en redes.