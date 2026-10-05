OpenAI lanza Dots

Los Dots son los nuevos agentes de IA siempre activos de OpenAI, anunciados en San Francisco durante el evento DevDay 2026 de la empresa. Estos agentes realizan tareas en nombre del usuario y se representan como simpáticas formas redondeadas que se pueden personalizar y a las que se pueden asignar proyectos de varios pasos para que los lleven a cabo.

Los Dots de OpenAI funcionan con el modelo GPT-6 Astra de la startup. Uno de sus principales atractivos es su diseño “siempre activo”: a diferencia de los chatbots de una sola ronda, estos agentes rastrean constantemente la web e intentan completar cualquier tarea que les asignes. Los Dots también extraen contexto de las aplicaciones conectadas y van aprendiendo más sobre tus preferencias con el tiempo.

En un ejemplo de demostración compartido por OpenAI, el Dot de un usuario ayuda a planificar la cena. El Dot detectó de forma proactiva que, según el calendario del usuario, este estaría trabajando a la hora de la cena y le envió un mensaje con dos opciones de entrega de comida, indicando el precio de cada una. El usuario respondió indicando su elección de comida y cuándo quería que se hiciera el pedido. En otro ejemplo, un usuario colaboró con el agente para lanzar una nueva página web.

Cómo funciona los Dots

Los usuarios pueden enviar mensajes a los Dots a través de ChatGPT, Slack y Microsoft Teams, y el contexto del usuario se comparte con los Dots en todos los canales. Además, los usuarios de la versión Pro pueden apuntarse a una lista de espera para enviar mensajes de texto a sus Dots a través de iMessage o la mensajería RCS en Android.

El lanzamiento de Dots comienza hoy para los suscriptores del nivel Pro de ChatGPT, que cuesta 100 dólares al mes. OpenAI suele lanzar nuevas funciones primero para este nivel de suscripción superior y, con el tiempo, las va extendiendo a un grupo más amplio de usuarios. Los usuarios pueden empezar controlando un solo Dot, pero se espera que la empresa implemente con el tiempo la posibilidad de controlar varios agentes al mismo tiempo.

Los Dots están diseñados para obtener una autorización explícita antes de realizar acciones más delicadas en nombre del usuario, como instalar software o cambiar una contraseña. Los usuarios pueden activar una herramienta de “Reglas personalizadas” para establecer límites explícitos que no quieren que los agentes traspasen, así como tareas que requieran un permiso más directo para completarse.