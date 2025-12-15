OpenAI lanza GPT-5.2

OpenAI presentó GPT-5.2, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, con mejoras de rendimiento en las pruebas de escritura, codificación y razonamiento. El lanzamiento se produce pocos días después de que Sam Altman, CEO de OpenAI, declarara internamente un “código rojo”, un esfuerzo de toda la empresa por mejorar ChatGPT en medio de la intensa competencia de sus rivales.

Código rojo

No obstante, negaron que OpenAI hubiera adelantado el lanzamiento de GPT-5.2 a la luz de su código rojo, asegurando que la compañía ha estado trabajando la salida al mercado de este modelo durante meses. Sin embargo, manifestó que los recursos adicionales en torno a ChatGPT han sido útiles.

Aunque los modelos y productos de OpenAI se consideraban los mejores de su clase cuando salió ChatGPT en 2022, eso ya no es un asunto resuelto. La startup se enfrenta ahora a toda una serie de dignos contrincantes, quizá ninguno más amenazador que Google, cuyo modelo Gemini 3, lanzado recientemente, fue bien recibido por la industria tecnológica.

La aplicación Gemini de Google ha crecido a un ritmo impresionante en el último año, ahora con más de 650 millones de usuarios activos mensuales, en comparación con los 800 millones de usuarios activos semanales de OpenAI. Esta presión ha obligado a OpenAI a frenar algunos de sus proyectos más ambiciosos, como la introducción de anuncios publicitarios en ChatGPT, y a centrarse en mejorar su tecnología y sus productos principales.

Al igual que los últimos lanzamientos de la empresa, GPT-5.2 se comercializa en una serie de modelos: Instant, que responde más rápido y es mejor para buscar información; Thinking, que destaca en codificación, matemáticas y planificación; y Pro, el nivel más potente de los modelos de OpenAI que ofrece una mayor precisión en preguntas difíciles.

Su mejor modelo hasta ahora

OpenAI considera que GPT-5.2 es su mejor modelo para el uso profesional diario. GPT-5.2 Thinking ha obtenido las puntuaciones más altas hasta la fecha en GDPval, una prueba de OpenAI que compara el rendimiento de los modelos de IA con el de los profesionales humanos en 44 profesiones del mundo real. La empresa afirma que el modelo superó a los profesionales humanos en más del 70 % de las tareas y las completó 11 veces más rápido.

Max Schwarzer, responsable de postentrenamiento de OpenAI, destaca que la nueva versión también debería ofrecer una reducción sustancial de las alucinaciones. Indican que GPT-5.2 Thinking alucinó un 38 % menos que GPT-5.1 en las pruebas de referencia que miden las respuestas a preguntas objetivas.

La empresa pone GPT-5.2 a disposición tanto de los usuarios de ChatGPT como de los desarrolladores del producto API de OpenAI. OpenAI declara que la nueva serie de modelos “aporta claras ventajas en casos de uso cotidianos y avanzados”.

Aunque el rendimiento de GPT-5.2 parece impresionante sobre el papel, las puntuaciones de los benchmarks solo cuentan una parte de la historia del lanzamiento de cualquier modelo. Cuando OpenAI sacó GPT-5 a principios de este año, los usuarios se rebelaron contra las respuestas más frías del modelo, un rasgo que es difícil de medir solamente a través de los puntos de referencia. La empresa acabó publicando una actualización de GPT-5 días después del lanzamiento para que el modelo fuera “más cálido”.

Más amigable

Una de las principales tensiones en torno a los lanzamientos de modelos de OpenAI es hacer que resulte más agradable chatear con ChatGPT para aumentar su uso, sin que el modelo resulte demasiado adulador, ya que un modelo de IA tiende a ser excesivamente agradable. A lo largo del último año, OpenAI se ha enfrentado a una amplia gama de problemas de salud mental relacionados con el uso de ChatGPT. En octubre, la empresa publicó un informe según el cual más de un millón de personas hablan con ChatGPT sobre el suicidio cada semana. Ese mismo mes, una de las responsables de la investigación sobre salud mental de la empresa anunció internamente su intención de abandonar OpenAI.

Pero ante la presión competitiva de Google y Meta, OpenAI tiene importantes incentivos para aumentar la base de usuarios de ChatGPT. En octubre, el director de ChatGPT de OpenAI, Nick Turley, envió un memorándum a la empresa en el que declaraba que se enfrentaba a “la mayor presión competitiva que jamás hayamos visto”, según The New York Times. Para combatir esas presiones, Turley supuestamente estableció el objetivo de aumentar los usuarios activos diarios en un 5 % antes de 2026.

Con GPT-5.2, OpenAI anuncia que ha seguido reforzando las respuestas de ChatGPT a los mensajes sensibles que indican signos de autolesión, problemas de salud mental o dependencia emocional de un modelo.

La empresa también sostiene que se encuentra en las primeras fases del despliegue en determinados países de su modelo de predicción de la edad, anunciado anteriormente. Este sistema permitirá a la compañía aplicar automáticamente protecciones de contenido a los usuarios que estime menores de 18 años.

Manifiestan que la empresa planea ahora desplegar su “modo adulto” en el primer trimestre de 2026, que Altman indicó previamente que permitiría a los usuarios mayores de 18 años mantener conversaciones “eróticas” con ChatGPT.